В Риге пройдет "Путь подсолнухов" - жителей зовут поддержать Украину в День независимости

"Шествие "Путь подсолнухов" - это традиция, которая подтверждает твердую позицию жителей Латвии и поддержку Украины. Каждый подсолнух, каждый украинский флаг и доброе пожелание придают сил и мотивируют не останавливаться до победы, поэтому мы не должны оставаться в стороне", - заявил руководитель Tavi draugi Улвис Новикс.