В Риге пройдет "Путь подсолнухов" - жителей зовут поддержать Украину в День независимости
Благотворительное общество Tavi draugi совместно с посольством Украины в Латвии в понедельник, 24 августа, в День независимости Украины приглашает на ежегодное шествие поддержки "Путь подсолнухов".
В этом году участники начнут собираться у памятника Свободы в 17:30, а после 18:00 шествие направится в парк Кронвалда. Завершится акция возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко.
Общество Tavi draugi проводит "Путь подсолнухов" уже в пятый раз, выражая поддержку и солидарность с народом Украины. Участников призывают взять с собой подсолнухи, а также использовать украинскую и латвийскую символику.
"Шествие "Путь подсолнухов" - это традиция, которая подтверждает твердую позицию жителей Латвии и поддержку Украины. Каждый подсолнух, каждый украинский флаг и доброе пожелание придают сил и мотивируют не останавливаться до победы, поэтому мы не должны оставаться в стороне", - заявил руководитель Tavi draugi Улвис Новикс.
Кроме того, 24 августа с 13:00 до 19:00 на площади Свободы будет работать пункт Tavi draugi по продаже украинских сувениров и приему пожертвований.
Жителей приглашают приносить вещи, необходимые украинским военнослужащим и мирным жителям: чай, кофе "три в одном", сладости, орехи и сухофрукты, продукты быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы, средства гигиены, а также мужскую одежду для военнослужащих - носки, нижнее белье, футболки и спортивные костюмы.
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