Сбитый в Балвском крае дрон оказался украинским
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что 14 августа в окрестностях Ругайи Балвского края был сбит украинский беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси, вероятно, из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.
Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности Вооруженных сил Украины, Национальные вооруженные силы не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 14 августа, в 04:00 из-за возможной угрозы воздушному пространству Латвии тревога была объявлена в Аугшдаугавском, Прейльском, Резекненском, Балвском и Алуксненском краях.
В ответ на ситуацию были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В Балвском крае, в окрестностях Ругайи, союзные истребители успешно сбили беспилотный летательный аппарат.
В 04:50 возможная угроза воздушному пространству во всех пяти краях была отменена. Сразу после этого начались поиски обломков беспилотника.
Обломки были обнаружены вечером в пятницу. Работы по уничтожению потенциально взрывоопасных компонентов продолжались до 10:10 субботы, 15 августа.
Средства радиоэлектронной борьбы способны нарушать связь, навигацию и системы наведения военной техники. Это может затруднить применение оружия или в отдельных случаях сделать его точное использование невозможным.
Национальные вооруженные силы продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и вместе с союзниками по НАТО готовы оперативно реагировать на возможные угрозы.