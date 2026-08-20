Фон дер Ляйен: Россия проигрывает войну и отыгрывается на мирных жителях
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко отреагировала на новые российские удары по Украине, заявив, что Россия, проигрывая начатую ею войну, перенесла агрессию на мирных жителей соседней страны.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва, по ее оценке, пытается компенсировать неудачи на фронте атаками на гражданское население и инфраструктуру.
"Россия проигрывает начатую ею войну. И в ответ она наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - написала фон дер Ляйен в социальных сетях.
На фоне новых атак глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европейский союз намерен продолжать поддержку украинской противоракетной обороны. "Мы работаем с государствами-членами и нашими партнерами, чтобы поддержать противоракетные возможности Украины", - заявила она.
По словам фон дер Ляйен, главная задача такой поддержки - дать Украине возможность защищать людей от российских ударов и предотвращать гибель мирных жителей. "Чтобы Украина имела средства для предотвращения гибели людей. Это самая неотложная из задач", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне очередной масштабной российской атаки по Украине. По данным последних сообщений, удары пришлись в том числе по Киеву и Киевской области. Погибли как минимум 13 человек, десятки получили ранения, также были повреждены гражданские объекты.
Russia is losing the war it started.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026
And it is retaliating by targeting civilians and civilian infrastructure.
We are working with Member States and our partners to support Ukraine’s anti-ballistic capabilities.
So that Ukraine has the means to prevent the loss of lives.
The… https://t.co/w6xphtnwMm
Заявление фон дер Ляйен соответствует более широкой линии Еврокомиссии на усиление противовоздушной и противоракетной защиты Украины. В конце июля Еврокомиссия сообщила о выделении Украине еще 3,47 млрд евро в рамках пакета поддержки на 90 млрд евро. Средства предназначены, в частности, для беспилотников, ракет, систем противовоздушной обороны и истребителей. Фон дер Ляйен тогда заявила: "Сегодня мы инвестируем дополнительные 3,47 миллиарда евро, чтобы помочь защитить небо Украины". По ее словам, поддержка должна помочь Украине защищать своих граждан и укреплять обороноспособность.