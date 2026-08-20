Фон дер Ляйен: Россия проигрывает войну и отыгрывается на мирных жителях

Заявление фон дер Ляйен соответствует более широкой линии Еврокомиссии на усиление противовоздушной и противоракетной защиты Украины. В конце июля Еврокомиссия сообщила о выделении Украине еще 3,47 млрд евро в рамках пакета поддержки на 90 млрд евро. Средства предназначены, в частности, для беспилотников, ракет, систем противовоздушной обороны и истребителей. Фон дер Ляйен тогда заявила: "Сегодня мы инвестируем дополнительные 3,47 миллиарда евро, чтобы помочь защитить небо Украины". По ее словам, поддержка должна помочь Украине защищать своих граждан и укреплять обороноспособность.