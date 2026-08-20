Старые правила должны изменить, новые еще не приняты: что происходит с платой за землю в Латвии
Тысячи владельцев квартир в Латвии живут в домах, которые стоят на чужой земле. За пользование этой землей приходится платить ее владельцу, причем система уже несколько раз менялась. После решения Конституционного суда стало ясно, что с 2027 года нынешние правила придется менять снова. Разбираемся, сколько жители платят сейчас, может ли землевладелец сам назначить цену и чего ждать дальше.
Почему квартира может принадлежать вам, а земля под ней - другому человеку
Такая ситуация в Латвии называется принудительной разделенной собственностью (piespiedu dalītais īpašums).
Она возникла в основном в результате земельной реформы и приватизации: многоквартирный дом и квартиры в нем оказались собственностью одних людей, а участок земли, необходимый для эксплуатации дома, - собственностью других. Поэтому владельцы квартир фактически пользуются чужой землей и обязаны за это платить.
Сколько нужно платить в 2026 году
В августе 2026 года продолжает действовать установленная законом плата за использование земли. Ее размер составляет 4% от кадастровой стоимости используемой земли в год, но не менее 50 евро в год. Это предусмотрено законом.
Если речь идет о многоквартирном доме, общая сумма распределяется между владельцами квартир в соответствии с их долями в общей собственности.
Дополнительно собственнику квартиры может быть начислено 15 евро в год за подготовку и отправку платежного уведомления. Если расчеты ведутся через управляющего домом и ему направляется одно общее уведомление, отдельные уведомления каждому жильцу не требуются.
Закон также позволяет владельцу земли и владельцу здания письменно договориться о другой сумме.
Откуда появились разговоры о возможной отмене ограничений
Причина - решение Конституционного суда от 10 декабря 2025 года. Суд рассматривал действующую систему и пришел к выводу, что она не во всех случаях обеспечивает справедливый баланс между владельцами земли и владельцами расположенных на ней зданий.
Проблема особенно обострилась после того, как с 2025 года в Латвии одновременно используются фискальная и универсальная кадастровые стоимости.
В некоторых случаях после уплаты налога на недвижимость у владельца земли оставалась крайне небольшая часть полученной платы. Конституционный суд привел конкретные примеры: в одном случае после налога доход составлял лишь 0,57% универсальной кадастровой стоимости земли. В результате суд признал часть действующего регулирования не соответствующей Конституции.
Но нынешние правила отменят не сейчас
Конституционный суд постановил, что оспоренные нормы утратят силу с 1 января 2027 года. Это означает, что в течение 2026 года действующая система продолжает работать.
А вот к 2027 году государству необходимо создать новый механизм определения платы, который одновременно обеспечивал бы разумное вознаграждение землевладельцам и защищал владельцев квартир от несоразмерных расходов.
Сейчас нельзя утверждать, что с 2027 года ставка обязательно станет выше или что владельцы земли получат возможность самостоятельно устанавливать любую цену. Окончательная система еще должна быть определена законодателем.
Что еще менялось из-за роста кадастровой стоимости
Для жилых домов действовал дополнительный защитный механизм.
Если кадастровая стоимость используемой земли с 1 января 2025 года выросла, соответствующий платеж должен был увеличиваться постепенно - на 30% в год по сравнению с предыдущим годом, пока не будет достигнута полная сумма, рассчитанная по новой кадастровой стоимости.
Изначально такой переходный период был предусмотрен до конца 2028 года. Однако Конституционный суд признал и это регулирование не соответствующим Конституции с 1 января 2027 года. Следовательно, и эту систему парламенту придется пересматривать.
Владельцам земли хотят выплачивать компенсацию из бюджета
Отдельная проблема возникла уже с 2025 года. Конституционный суд указал, что в случаях, когда плата за использование земли не покрывает даже налог на недвижимость или после налога землевладельцу остается несоразмерно маленькая сумма, его права нарушаются. Правительству и Сейму было поручено создать механизм компенсации.
В мае 2026 года Сейм в первом чтении поддержал законопроект, предусматривающий возможность выплаты такой компенсации из государственного бюджета. То есть речь идет не о дополнительном счете для владельцев квартир.
Правительство оценивало максимальные необходимые расходы примерно в 60 669 евро. Однако окончательно этот закон пока не принят. В июне Сейм продлил срок подачи предложений ко второму чтению до 31 июля 2026 года. По состоянию на август 2026 года вопрос остается в процессе законодательного рассмотрения.
Можно ли вообще перестать платить владельцу земли
Есть и более радикальный вариант - прекратить саму разделенную собственность.
С 2023 года действует специальный механизм, позволяющий собственникам квартир многоквартирного дома выкупить землю, необходимую дому, и объединить дом и участок в один объект недвижимости.
Процесс начинается с решения сообщества владельцев квартир. После этого Государственная земельная служба определяет выкупаемую землю и ее стоимость, а дальнейшие действия проходят по установленной законом процедуре. Часть связанных с этим процессом кадастровых работ финансируется государством. После завершения выкупа исчезает и сама причина постоянно платить другому собственнику за землю под домом.
Что важно знать владельцам квартир прямо сейчас
В августе 2026 года для жителей домов на чужой земле принципиально ничего внезапно не изменилось.
По общему правилу продолжает действовать ставка 4% кадастровой стоимости используемой земли в год. Владелец земли не получил права самостоятельно выставлять жильцам произвольные счета.
Главная неопределенность связана с 1 января 2027 года. Именно с этой даты нормы, признанные Конституционным судом неконституционными, должны утратить силу, а им на смену необходимо принять новую систему.
Поэтому новости о возможном серьезном изменении платежей имеют под собой основания, однако говорить о том, что владельцам земли уже разрешили назначать любую сумму, неправильно.
Для владельцев квартир самое важное сейчас - следить за тем, какое регулирование Сейм примет для 2027 года. От этого будет зависеть, каким станет размер платы за чужую землю под многоквартирными домами в дальнейшем.