В Цесисском крае пьяный мужчина с ребенком на квадроцикле пытался скрыться от полиции. ВИДЕО
В Цесисском крае мужчина с ребенком на квадроцикле попытался скрыться от полиции. Водитель оказался пьян - проверка показала 2,69 промилле, а водительских прав у него не было.
Инцидент произошел 18 августа в Вайвской волости Цесисского края. Во время контроля дорожного движения полицейские заметили водителя квадроцикла, который ехал без защитного шлема. При этом на транспортном средстве находился ребенок. Сотрудники полиции включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и потребовали водителя остановиться. Однако мужчина, увидев полицейских, попытался скрыться.
Чтобы не создавать дополнительной опасности для находившегося на квадроцикле ребенка, служебный автомобиль не стал ехать рядом с транспортным средством. Полицейские следовали за квадроциклом и неоднократно требовали водителя остановиться, однако тот демонстративно игнорировал требования.
Во время побега мужчина заехал на территорию одной из ферм, остановил квадроцикл, вышел из него и продолжил убегать уже пешком. Через некоторое время правоохранителям удалось его задержать. Ребенка передали матери.
Проверка на алкоголь показала, что мужчина управлял квадроциклом с концентрацией алкоголя в выдыхаемом воздухе 2,69 промилле. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него не было.
Против мужчины начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также начаты три административных производства - за неиспользование защитного шлема, отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства и использование в дорожном движении незарегистрированного транспортного средства.
Полиция напомнила об опасности квадроциклов
Госполиция напоминает, что водители квадроциклов обязаны соблюдать правила дорожного движения, включая ограничения скорости и требования по использованию защитных шлемов. Шлем значительно снижает риск тяжелых травм головы в случае аварии. При этом ДТП может произойти даже с самым опытным водителем.
Как отмечает полиция, управление квадроциклом особенно опасно при неопытности, невнимательности или безрассудстве водителя. Неправильное распределение веса, резкие маневры или высокая скорость могут привести к опрокидыванию транспортного средства.
Водитель и пассажир квадроцикла относятся к наиболее уязвимым участникам дорожного движения. В отличие от автомобиля, квадроцикл не имеет защищенной кабины или ремней безопасности. Поэтому во время аварии водитель и пассажир могут получить серьезные травмы или оказаться выброшенными из транспортного средства.
Отдельно полиция подчеркивает, что управление квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, как и управление любым другим транспортным средством в нетрезвом виде, является грубым нарушением правил дорожного движения и создает угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения.