В Цесисском крае пьяный мужчина с ребенком на квадроцикле пытался скрыться от полиции. ВИДЕО

Водитель и пассажир квадроцикла относятся к наиболее уязвимым участникам дорожного движения. В отличие от автомобиля, квадроцикл не имеет защищенной кабины или ремней безопасности. Поэтому во время аварии водитель и пассажир могут получить серьезные травмы или оказаться выброшенными из транспортного средства.