CSDD обратилась к тысячам клиентов после утечки имен, адресов и номеров автомобилей
В результате сложной кибератаки на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), совершенной 10 августа 2026 года, третья сторона получила возможность несанкционированного доступа к данным клиентов, указанным в платежных квитанциях. Утечка могла затронуть людей, которые с 2008 года совершали платежи за услуги CSDD.
В результате атаки могли быть затронуты следующие данные:
- имя и фамилия клиента или название предприятия;
- персональный код или регистрационный номер предприятия;
- сумма платежа;
- дата совершения платежа;
- государственный регистрационный номер транспортного средства;
- адрес, зарегистрированный на день получения услуги, например адрес, указанный в свидетельстве о регистрации автомобиля.
CSDD подчеркивает, что другие персональные данные клиентов затронуты не были. К ним относятся:
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- банковские данные;
- данные для доступа к e-CSDD.
В настоящее время авторизоваться в электронных услугах CSDD можно только с помощью безопасных средств идентификации - eID, eParaksts mobile, eID Scan, Smart-ID или интернет-банка.
Если клиент с 2008 года хотя бы раз оплачивал услуги CSDD, существует вероятность, что его персональные данные могли быть затронуты кибератакой.
Проверить связанные с собой платежи можно после авторизации на сайте e.csdd.lv. Для этого необходимо открыть раздел "Другие платежи", а затем "История платежей". Там доступны платежные документы и содержащиеся в них персональные данные.
CSDD продолжает уточнять и анализировать объем затронутых категорий актуальных персональных данных, поскольку не вся информация, к которой могли получить доступ злоумышленники, остается действующей.
Клиентов призывают сохранять бдительность и соблюдать рекомендации специалистов по кибербезопасности. Полученные сведения могут использоваться для различных мошеннических действий. В частности, с помощью персонального кода злоумышленники могут инициировать запросы на подтверждение личности через электронные средства идентификации, включая Smart-ID.
CSDD сотрудничает с Государственной полицией и передает ей всю доступную информацию, чтобы помочь установить личности организаторов кибератаки и привлечь их к ответственности.
Дирекция также сохранила все имеющиеся сведения об инциденте для передачи Государственной инспекции данных, которая должна всесторонне оценить обстоятельства произошедшего.
В соответствии со статьей 34 Общего регламента по защите данных CSDD опубликовала на своем сайте уведомление о нарушении защиты персональных данных.