CSDD обратилась к тысячам клиентов после утечки имен, адресов и номеров автомобилей
Фото: LETA
CSDD сообщила об утечке адресов и персональных кодов после сложной кибератаки.
В Латвии

CSDD обратилась к тысячам клиентов после утечки имен, адресов и номеров автомобилей

Отдел новостей

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В результате сложной кибератаки на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), совершенной 10 августа 2026 года, третья сторона получила возможность несанкционированного доступа к данным клиентов, указанным в платежных квитанциях. Утечка могла затронуть людей, которые с 2008 года совершали платежи за услуги CSDD.

В результате атаки могли быть затронуты следующие данные:

  • имя и фамилия клиента или название предприятия;
  • персональный код или регистрационный номер предприятия;
  • сумма платежа;
  • дата совершения платежа;
  • государственный регистрационный номер транспортного средства;
  • адрес, зарегистрированный на день получения услуги, например адрес, указанный в свидетельстве о регистрации автомобиля.

CSDD подчеркивает, что другие персональные данные клиентов затронуты не были. К ним относятся:

  • номер телефона;
  • адрес электронной почты;
  • банковские данные;
  • данные для доступа к e-CSDD.

В настоящее время авторизоваться в электронных услугах CSDD можно только с помощью безопасных средств идентификации - eID, eParaksts mobile, eID Scan, Smart-ID или интернет-банка.

Если клиент с 2008 года хотя бы раз оплачивал услуги CSDD, существует вероятность, что его персональные данные могли быть затронуты кибератакой.

Проверить связанные с собой платежи можно после авторизации на сайте e.csdd.lv. Для этого необходимо открыть раздел "Другие платежи", а затем "История платежей". Там доступны платежные документы и содержащиеся в них персональные данные.

CSDD продолжает уточнять и анализировать объем затронутых категорий актуальных персональных данных, поскольку не вся информация, к которой могли получить доступ злоумышленники, остается действующей.

Клиентов призывают сохранять бдительность и соблюдать рекомендации специалистов по кибербезопасности. Полученные сведения могут использоваться для различных мошеннических действий. В частности, с помощью персонального кода злоумышленники могут инициировать запросы на подтверждение личности через электронные средства идентификации, включая Smart-ID.

CSDD сотрудничает с Государственной полицией и передает ей всю доступную информацию, чтобы помочь установить личности организаторов кибератаки и привлечь их к ответственности.

Дирекция также сохранила все имеющиеся сведения об инциденте для передачи Государственной инспекции данных, которая должна всесторонне оценить обстоятельства произошедшего.

В соответствии со статьей 34 Общего регламента по защите данных CSDD опубликовала на своем сайте уведомление о нарушении защиты персональных данных.

Темы

Smart-IDeParakstsДирекция безопасности дорожного движения

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