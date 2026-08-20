Байба Браже могла стать премьером, но решила сконцентрироваться на помощи Украине
Министр иностранных дел Байба Браже могла стать кандидатом на пост премьера, но отказалась. Бывший министр финансов Арвилс Ашераденс рассказал, почему партия в итоге выдвинула его перед выборами в Сейм.
Министру иностранных дел Латвии Байбе Браже ("Новое Единство") предлагали стать кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом в подкасте "Politiķi! Kas tas vispār bija?" рассказал бывший министр финансов и нынешний кандидат "Нового Единства" на пост главы правительства Арвил Ашераденс.
"Байбе Браже это предлагали. Ее четкий ответ был - нет", - заявил Ашераденс.
По его словам, Браже связывает свою главную задачу с внешней политикой и стремлением как можно быстрее добиться победы Украины на поле боя. Именно поэтому она не захотела брать на себя ответственность кандидата в премьер-министры.
"Это выбор свободного человека. Мы не можем никого заставить - если человек говорит "нет", он четко говорит "нет"", - отметил Ашераденс.
После отказа Браже выбор партии остановился на самом Ашераденсе. По его словам, решающую роль сыграли его предыдущий политический и управленческий опыт. Политик напомнил, что ранее объявлял об уходе с руководящих должностей в партии. Однако после падения правительства у "Нового Единства" осталось очень мало времени для перестройки перед выборами в Сейм.
Ашераденс также объяснил, почему на пост кандидата в премьер-министры не выдвинули нового лидера партии Эдмунда Юревица. По его словам, у Юревица "все еще впереди", поскольку на посту руководителя партии он находится только первый год.
"Пока в "Единстве" происходит внутренняя перегруппировка, решение пало на меня, и я согласился взять на себя эту ответственность", - заявил Ашераденс. Он отметил, что обсуждение будущих лидеров "Нового Единства" и распределения их ролей внутри партии продолжается. Окончательные решения по этому вопросу должен будет принять партийный конгресс.