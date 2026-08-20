Байба Браже могла стать премьером, но решила сконцентрироваться на помощи Украине

После отказа Браже выбор партии остановился на самом Ашераденсе. По его словам, решающую роль сыграли его предыдущий политический и управленческий опыт. Политик напомнил, что ранее объявлял об уходе с руководящих должностей в партии. Однако после падения правительства у "Нового Единства" осталось очень мало времени для перестройки перед выборами в Сейм.