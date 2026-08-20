Байба Браже могла стать премьером, но решила сконцентрироваться на помощи Украине
Фото: LETA
Байбе Браже предлагали пост кандидата в премьеры.
В Латвии

Байба Браже могла стать премьером, но решила сконцентрироваться на помощи Украине

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Министр иностранных дел Байба Браже могла стать кандидатом на пост премьера, но отказалась. Бывший министр финансов Арвилс Ашераденс рассказал, почему партия в итоге выдвинула его перед выборами в Сейм.

Министру иностранных дел Латвии Байбе Браже ("Новое Единство") предлагали стать кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом в подкасте "Politiķi! Kas tas vispār bija?" рассказал бывший министр финансов и нынешний кандидат "Нового Единства" на пост главы правительства Арвил Ашераденс.

"Байбе Браже это предлагали. Ее четкий ответ был - нет", - заявил Ашераденс.

По его словам, Браже связывает свою главную задачу с внешней политикой и стремлением как можно быстрее добиться победы Украины на поле боя. Именно поэтому она не захотела брать на себя ответственность кандидата в премьер-министры.

"Это выбор свободного человека. Мы не можем никого заставить - если человек говорит "нет", он четко говорит "нет"", - отметил Ашераденс.

После отказа Браже выбор партии остановился на самом Ашераденсе. По его словам, решающую роль сыграли его предыдущий политический и управленческий опыт. Политик напомнил, что ранее объявлял об уходе с руководящих должностей в партии. Однако после падения правительства у "Нового Единства" осталось очень мало времени для перестройки перед выборами в Сейм.

Ашераденс также объяснил, почему на пост кандидата в премьер-министры не выдвинули нового лидера партии Эдмунда Юревица. По его словам, у Юревица "все еще впереди", поскольку на посту руководителя партии он находится только первый год.

"Пока в "Единстве" происходит внутренняя перегруппировка, решение пало на меня, и я согласился взять на себя эту ответственность", - заявил Ашераденс. Он отметил, что обсуждение будущих лидеров "Нового Единства" и распределения их ролей внутри партии продолжается. Окончательные решения по этому вопросу должен будет принять партийный конгресс.

Темы

Новое единствоСеймБайба БражеЭдмунд ЮревицАрвил АшераденсВыборы в Сейм 2026

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