Сейм поддержал план финансовой стабилизации airBaltic: Кулбергс заявил, что другого варианта нет

Оборот концерна airBaltic в 2025 году вырос на 4,2% и достиг 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В прошлом году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.