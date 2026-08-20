Сейм поддержал план финансовой стабилизации airBaltic: Кулбергс заявил, что другого варианта нет
В четверг Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Законопроект допускает покупку государством новых облигаций на сумму до 30 млн евро, а также превращение уже принадлежащих государству облигаций на 50 млн евро и оставшейся части государственного займа в капитал компании.
Законопроект признан срочным. За него проголосовали 58 депутатов, против - 22, еще один парламентарий воздержался.
Кулбергс: это возможность избавиться от долгового бремени
Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил на заседании Сейма, что предложенный план дает airBaltic возможность "очиститься от долгового бремени".
По словам премьера, реалистичного плана B не существует. Альтернативой могло бы стать обращение к европейским партнерам и согласование плана реструктуризации, позволяющего государству раз в десять лет спасать авиакомпанию.
"Но это означает автоматический счет на 600 млн евро плюс еще 200 млн, чтобы компания могла продолжать работу", - сказал Кулбергс. В таком случае государству пришлось бы рассчитаться со всеми кредиторами, а частные инвесторы практически не участвовали бы в спасении компании.
"Это не вариант, я даже не рассматриваю его как вариант", - подчеркнул премьер.
Третьим сценарием, по его словам, стало бы прекращение деятельности airBaltic. "Других вариантов, кроме первого, нет", - заявил Кулбергс, призвав депутатов поддержать законопроект, предоставить компании шанс и проголосовать в интересах государства.
Козловскис призвал принять "правильное для государства решение"
Министр сообщения Рихард Козловскис призвал депутатов принять "правильное для государства решение". Он отметил, что предложенный план оценивал не только Кабинет министров, но и независимый консультант, пришедший к выводу, что законопроект соответствует наилучшим интересам государства.
Депутат фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня, напротив, выступила против "выбрасывания денег в бездонный колодец". Она поинтересовалась, где находилось "Новое единство", когда за деятельностью airBaltic необходимо было следить, и почему бизнес-план, в который теперь предлагают поверить депутатам, появился в последний момент.
Лиепиня заявила, что ее фракция не поддержит законопроект, поскольку не может утверждать, что верит в успех нового бизнес-плана.
Руководитель фракции "Союза зеленых и крестьян" Харийс Рокпелнис сообщил, что политическая сила не поддержит законопроект, пока он разрешает правительству дополнительно вкладывать в авиакомпанию деньги налогоплательщиков. Ко второму чтению фракция намерена представить предложения по изменению документа.
Швинка обвинил партнеров по коалиции в лицемерии
Бывший министр сообщения, а ныне депутат Атис Швинка заявил, что голосование связано с необходимостью перемен. По его словам, депутаты, не поддерживающие законопроект, фактически выступают против преобразований и приведения компании в порядок.
Швинка также заявил, что, отказываясь поддержать документ, "Союз зеленых и крестьян" сообщает своим избирателям, что в будущем меньше денег достанется здравоохранению, образованию и сельскому хозяйству. Он назвал нынешнее правительство слабым, а партнеров по коалиции обвинил в лицемерии. По словам Швинки, за закрытыми дверями они говорят одно, а с трибуны Сейма - другое.
Заместитель руководителя фракции Национального объединения Артурс Бутанс отметил, что сейчас принимаются решения, которые необходимо было принять еще два года назад. По его словам, государство должно обеспечить продолжение работы airBaltic, поскольку речь идет о конкурентоспособности Латвии.
Против законопроекта проголосовали оппозиционные депутаты, а также представители "Союза зеленых и крестьян", ранее заявлявшие, что не могут поддержать документ в его нынешней редакции.
Государство сможет вложить еще до 30 млн евро
Законопроект позволит правительству принять отдельное решение об участии государства в покупке облигаций промежуточного финансирования airBaltic на сумму до 30 млн евро.
Государство сможет приобрести новые облигации только одновременно с частными инвесторами и на таких же условиях. Покупка должна будет осуществляться в соответствии с документацией выпуска облигаций, проспектом эмиссии и указаниями ее организаторов.
Министерство сообщения должно обеспечить проведение финансовой, юридической, фискальной оценки и оценки поддержки коммерческой деятельности, а также подготовить условия сделки по промежуточному финансированию.
Правительству придется не реже одного раза в квартал отчитываться перед Бюджетно-финансовой комиссией Сейма о реализации мер по финансовой стабилизации airBaltic.
Облигации и оставшуюся часть займа могут превратить в капитал
Еще одна предусмотренная мера - капитализация требований, возникших из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций airBaltic. Это означает, что государственные облигации на сумму до 50 млн евро, накопленные проценты и другие связанные с ними требования можно будет превратить в доли капитала авиакомпании.
Полностью или частично капитализировать также разрешат требования по государственному займу, первоначальный размер которого составлял 30 млн евро. Оставшаяся сумма займа превышает 18 млн евро.
Срок его возврата планируется перенести с конца августа на конец 2026 года. До 24 июля airBaltic выплатила основную сумму займа и предусмотренные договором проценты на общую сумму 12,9 млн евро.
Ближайшие проценты выплатят не деньгами
На этой неделе держатели облигаций airBaltic согласились капитализировать два ближайших процентных платежа и поддержали другие меры, которые должны предоставить авиакомпании дополнительную свободу при реализации пересмотренного бизнес-плана.
Проценты, подлежавшие выплате 14 августа и 14 ноября 2026 года, будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены деньгами. Также принято решение временно освободить авиакомпанию от требований по минимальному уровню ликвидности до ноября 2026 года.
При этом вопрос о планируемом привлечении промежуточного финансирования на 225 млн евро не рассматривался на состоявшемся 17 августа собрании держателей облигаций, поскольку не был включен в повестку дня.
airBaltic планирует привлечь 225 млн евро
Совет airBaltic утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение 225 млн евро временного финансирования для повышения ликвидности компании. В качестве обеспечения планируется использовать существующий пакет обеспечения по приоритетным облигациям со сроком погашения в 2029 году.
В долгосрочной перспективе предполагается рекапитализация компании за счет нового займа на сумму до 225 млн евро и привлечения 100 млн евро нового собственного капитала.
Часть существующих облигаций с погашением в 2029 году планируется превратить в доли капитала airBaltic. Оставшуюся часть предполагается заменить новым долгом меньшего размера - до 125 млн евро.
Во флоте останется 36 самолетов
Согласно бизнес-плану, к концу 2026 года airBaltic будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 вместо нынешних 54. К 2031 году флот планируется постепенно увеличить примерно до 40 воздушных судов.
Оборот концерна airBaltic в 2025 году вырос на 4,2% и достиг 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В прошлом году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Сейчас государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой авиакомпании Lufthansa - 10%, компании датского предпринимателя Ларса Туэсена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, остальным акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
Из-за финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному первичному публичному предложению акций. Компания больше не рассматривает выход на биржу в качестве возможного источника капитала в 2026 году.