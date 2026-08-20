"Давление России будет только расти": Латвии посоветовали готовиться к новым инцидентам
Россия будет усиливать давление на страны Балтии, которые уже живут в условиях гибридной войны, считает генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (LATO) Сигита Струберга. В интервью агентству LETA она предупредила о возможных сценариях ближайших месяцев и объяснила, почему главной мишенью может стать не только инфраструктура, но и доверие жителей к государству.
Гибридная война охватывает все сферы жизни
По словам Струберги, гибридные угрозы отличаются от обычных военных тем, что проникают практически во все области - от энергетики и здравоохранения до образования и культуры.
В образовательной сфере речь может идти не только о распространении пропаганды, но и об использовании учителей для влияния на общество. В культуре инструментом давления может становиться определенный контент, а также манипуляции идентичностью людей, призванные настроить их против государства.
"Мы совершенно точно находимся в условиях гибридной войны. Об этом свидетельствуют систематичность угроз, длительный период и выделяемые на это ресурсы", - подчеркнула эксперт.
Среди наиболее заметных проявлений такой войны она назвала кибератаки, вербовку, нелегальную миграцию, диверсии и информационные кампании. Эти методы часто применяются одновременно, чтобы поставить под сомнение способность государственных учреждений реагировать на происходящее.
Какие угрозы для Балтии наиболее вероятны
В список главных рисков Струберга включила киберинциденты, атаки на критическую инфраструктуру, разведывательную деятельность, вербовку, миграционное давление и информационные операции, особенно в предвыборный период.
По ее словам, отдельные происшествия нельзя рассматривать изолированно. Одной из главных слабостей Европы остается неспособность быстро увидеть за разрозненными инцидентами единую систему.
"Атаки на гидроэлектростанции могут быть не только физическими диверсиями, но и кибератаками. Получить доступ к критической инфраструктуре через киберпространство иногда даже легче, чем совершить физическую диверсию", - пояснила генеральный секретарь LATO.
Наиболее вероятным сценарием она считает сочетание нескольких видов атак. Например, удары беспилотников могут сопровождаться кибератаками и информационной кампанией.
"Цель гибридной войны заключается не только в физическом уничтожении какого-либо объекта. Существует и политическая цель - посеять среди жителей недоверие к государственным учреждениям, создать впечатление, что они не способны работать и адекватно реагировать, а также вызвать у людей чувство фатализма и усталости", - сказала Струберга.
При этом, по ее оценке, России пока не удалось создать в странах Балтии устойчивое ощущение обреченности. Однако попытки добиться этого предпринимались и будут продолжаться.
Захват территории не всегда является первой целью
Струберга отметила, что Россия может стремиться не к немедленному захвату территории, а к достижению отдельных политических, экономических и информационных целей. Военная сила применяется в тех случаях, когда сохранить другую страну в сфере влияния иными способами не удается.
"Чтобы подчинить какую-либо территорию своему контролю, России не всегда необходимо применять военную силу. Этого можно достичь другими способами", - заявила эксперт.
В качестве примеров она привела российское влияние в Грузии и Молдове. В Молдове важную роль играли факторы Приднестровья и Гагаузии, а также созданная энергетическая зависимость. По мнению Струберги, перед выборами 2025 года Молдове при поддержке Европы удалось успешнее противостоять российской дезинформации.
Юридическое и дипломатическое давление тоже является оружием
Обращения России против стран Балтии в международные организации также могут рассматриваться как часть гибридного давления. Подобные действия требуют от Латвии дополнительных финансовых и человеческих ресурсов.
"Российские сообщения о правах русскоязычных, дискриминации и тому подобном идут рука об руку с юридическим и дипломатическим давлением и становятся все более похожими на те, которые распространялись против Украины перед полномасштабным вторжением", - отметила Струберга.
В то же время она призвала не делать из этого вывод о неизбежности военного нападения на страны Балтии.
"Это не означает, что в странах Балтии следует ожидать вторжения. Однако это индикаторы, показывающие, что давление России усиливается", - подчеркнула эксперт.
По ее мнению, Латвии необходимо объяснять происходящее не только западным союзникам, но и странам за пределами Европы. Россия активно использует антиколониальную риторику и выступает против либерального мирового порядка, предлагая так называемый многополярный мир. "В российском многополярном мире власть фактически принадлежит сильнейшим. Россия использует понятия западной демократии, но вкладывает в них совершенно другое содержание", - сказала Струберга.
Главный ответ - способность продолжать жить после атаки
Эксперт считает, что странам НАТО необходимо обсуждать не только защиту, но и возможность активных ответных действий в информационной и киберсфере. Однако универсального ответа на возможный удар российского беспилотника по критической инфраструктуре не существует - решение будет зависеть от обстоятельств конкретного инцидента.
Поскольку давление будет расти, Латвии уже сейчас необходимо укреплять устойчивость государства и общества. Государственные учреждения должны уметь реагировать на кризисы, объяснять свои действия и быстро восстанавливать нарушенную работу. Но ответственность лежит не только на властях.
"Фактическая устойчивость общества - это история об индивидуальной ответственности каждого человека. Знаем ли мы, как действовать в кризисной ситуации, и готовы ли участвовать?" - подчеркнула Струберга.
По ее словам, устойчивость начинается в тот момент, когда основной план не сработал, но у государства остаются планы B и C. Опыт Украины показывает, насколько важны готовность служб оперативно устранять повреждения, взаимодействие между учреждениями и способность общества выдерживать возникающие трудности.
Иногда опровержение только усиливает дезинформацию
Струберга также предупредила, что попытки опровергать каждое сообщение российской пропаганды могут привести к обратному эффекту. Повторяя ложное утверждение, государственные учреждения и СМИ иногда сами помогают ему охватить более широкую аудиторию. "Возможно, значительная часть общества вообще не услышала бы эти сообщения, если бы мы, желая их разоблачить, не повторяли и не усиливали их", - пояснила она.
Более эффективным ответом эксперт считает развитие критического мышления и доверия к государственным учреждениям. Дезинформация особенно успешно распространяется там, где уже существуют недовольство, обида или реальные ошибки властей.
В ближайший год возможны операции под чужим флагом
Одним из вероятных сценариев на ближайшие 12 месяцев Струберга назвала российские операции под чужим флагом. В частности, речь может идти об использовании российских беспилотников, которые будут выдавать за украинские.
"Цель таких операций - уменьшить общественную поддержку Украины, что ослабило бы ее способность сопротивляться и позволило России реализовывать свои амбиции в гораздо более широком масштабе", - заявила эксперт.
Во время предстоящих осенью выборов в Сейм Россия также может проводить информационные операции, поддерживать прокремлевские партии и пытаться радикализировать общество. При этом Струберга считает латвийскую избирательную систему достаточно устойчивой.
Главной задачей подобных кампаний будет не убеждение людей в том, что Россия действует правильно, а создание "информационного тумана". "Это попытки внушить, что доверять нельзя никому. Как только человек оказывается в таком информационном тумане, теряет ориентиры и перестает кому-либо доверять, им становится гораздо легче манипулировать", - заключила Струберга.