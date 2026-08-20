"Давление России будет только расти": Латвии посоветовали готовиться к новым инцидентам

Струберга также предупредила, что попытки опровергать каждое сообщение российской пропаганды могут привести к обратному эффекту. Повторяя ложное утверждение, государственные учреждения и СМИ иногда сами помогают ему охватить более широкую аудиторию. "Возможно, значительная часть общества вообще не услышала бы эти сообщения, если бы мы, желая их разоблачить, не повторяли и не усиливали их", - пояснила она.