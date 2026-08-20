На территории санатория в Балдоне земессарги будут отрабатывать навыки ведения боя
22-23 августа на территории санатория в Балдоне пройдут военные учения Земессардзе, цель которых - отработка готовности подразделений и взаимодействия в различных условиях.
Задания будут выполняться как в светлое, так и в темное время суток. Также предусмотрено использование учебных боеприпасов, что может стать причиной повышенного шума. Жителей призывают сохранять спокойствие, если они увидят на территории военнослужащих в полной экипировке или заметят передвижение военной техники - это запланированное и согласованное мероприятие.
В учениях примут участие около 25 земессаргов. Они будут отрабатывать навыки ведения боя в лесистой местности, а также совершенствовать индивидуальные навыки выполнения различных задач в городской среде, включая ориентирование, обеспечение связи и координацию передвижения подразделений.
Во время учений предусмотрены стрельба учебными боеприпасами и передвижение техники по дорогам общего пользования. Ограничения движения будут кратковременными и обозначены на месте. Жителей просят соблюдать указания, не приближаться к огражденным зонам и при необходимости уточнять информацию у организаторов учений.