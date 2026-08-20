На территории санатория в Балдоне земессарги будут отрабатывать навыки ведения боя

Задания будут выполняться как в светлое, так и в темное время суток. Также предусмотрено использование учебных боеприпасов, что может стать причиной повышенного шума. Жителей призывают сохранять спокойствие, если они увидят на территории военнослужащих в полной экипировке или заметят передвижение военной техники - это запланированное и согласованное мероприятие.