PTAC предупреждает латвийцев: ИИ все чаще "помогает" писать жалобы, но это может только навредить

PTAC также призывает потребителей не отправлять учреждениям или коммерсантам тексты, содержание которых они сами полностью не понимают и не могут обосновать. Другими словами, даже идеально составленная на вид претензия может оказаться бесполезной, если человек не понимает, на каких нормах и фактах она основана.