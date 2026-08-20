PTAC предупреждает латвийцев: ИИ все чаще "помогает" писать жалобы, но это может только навредить
Жители Латвии все чаще используют искусственный интеллект, чтобы составлять жалобы и претензии, однако специалисты предупреждают: убедительно написанный текст может содержать несуществующие нормы закона, ошибочные требования и привести к пропущенным срокам.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) в последнее время фиксирует резкий рост количества обращений, подготовленных потребителями с помощью инструментов искусственного интеллекта. В PTAC подчеркивают: искусственный интеллект способен за считаные секунды создать убедительный текст и дать уверенный ответ, однако он не является юридическим консультантом и не несет ответственности за предоставленную информацию.
Одна из распространенных проблем заключается в том, что пользователь получает от ИИ подтверждение собственной правоты даже в тех случаях, когда реальные обстоятельства или действующее законодательство говорят об обратном.
В результате человек может направить в учреждение несколько дополнительных или повторных обращений, которые не помогают решить проблему, но создают дополнительную административную нагрузку. Еще серьезнее ситуация может стать, если искусственный интеллект укажет на нормативный акт, который не соответствует конкретной ситуации или уже утратил силу.
По данным PTAC, ИИ также способен ошибиться при определении процессуальных сроков или подготовить юридически некорректную претензию коммерсанту либо в суд.
Ошибка ИИ может стоить денег
В PTAC предупреждают, что подобные ошибки способны иметь вполне реальные последствия. Например, человек может пропустить установленный законом срок, предъявить необоснованные требования или понести ненужные финансовые расходы. При этом предъявить претензию самому искусственному интеллекту за неправильный совет невозможно.
"Ответственность за решение и его последствия остается на потребителе", - подчеркивает PTAC.
Поэтому специалисты рекомендуют использовать ИИ именно как вспомогательный инструмент, а не как замену юристу. Полученную от искусственного интеллекта информацию следует проверять в официальных источниках или уточнять у специалиста. Особенно внимательно PTAC советует относиться к юридическим рекомендациям и расчетам, связанным с финансовыми обязательствами.
Не отправляйте ИИ то, чего сами не понимаете
PTAC также призывает потребителей не отправлять учреждениям или коммерсантам тексты, содержание которых они сами полностью не понимают и не могут обосновать. Другими словами, даже идеально составленная на вид претензия может оказаться бесполезной, если человек не понимает, на каких нормах и фактах она основана.
Отдельно потребителям напоминают о персональных данных. Перед тем как вводить в ИИ персональную или другую чувствительную информацию, необходимо убедиться, что эти данные не станут общедоступными.
ИИ все же может быть полезен
В PTAC не считают, что от использования искусственного интеллекта следует полностью отказаться. Инструменты ИИ могут быть полезны, например, при выборе товаров и услуг или выполнении различных расчетов. С их помощью можно подобрать необходимые для ремонта материалы и приблизительно рассчитать их количество.
Однако даже в таких случаях результат необходимо перепроверять. PTAC подчеркивает, что информация, предоставленная искусственным интеллектом, может быть ошибочной или неполной. Поэтому перед принятием решения потребителю рекомендуется самостоятельно убедиться в ее точности.
В конечном итоге ответственность за последствия неточных расчетов или неправильных рекомендаций несет сам пользователь.