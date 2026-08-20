Новые автобусы Риги удивят технологиями: камеры, тепловые насосы и онлайн-диагностика
В Риге готовятся обновить автобусный парк: Предприятие Rīgas satiksme получило восемь предложений на поставку 120 новых 18-метровых автобусов. Половина из них будет электрической, а в салонах появятся камеры вместо зеркал.
Rīgas satiksme завершило прием предложений в рамках закупки 120 новых автобусов длиной 18 метров. На участие в конкурсе поступили предложения от восьми претендентов. Теперь в столичном предприятии предстоит оценить полученные предложения по нескольким критериям. Помимо цены, будут учитываться расход электроэнергии или топлива, сроки гарантии, а для дизельных автобусов - показатели выбросов выхлопных газов. Такой подход, по данным предприятия, позволит выбрать наиболее экономически выгодное решение с учетом не только стоимости покупки автобусов, но и расходов на их эксплуатацию в долгосрочной перспективе.
Поставку новых автобусов планируется осуществить до 2029 года. Кроме того, в течение 32 месяцев после заключения договора Rīgas satiksme сможет дополнительно заказать от 30 до 90 электробусов.
Половина автобусов будет электрическими
Сегодня автобусный парк Rīgas satiksme насчитывает более 400 машин. Значительная часть автобусов уже эксплуатируется дольше предусмотренного 12-летнего срока, а некоторые находятся на линии 20 и более лет. По словам предприятия, это существенно увеличивает расходы на техническое обслуживание и снижает эффективность эксплуатации транспорта.
В рамках нынешней закупки планируется приобрести 60 безэмиссионных (не производящий вредных выбросов в окружающую среду) электробусов и 60 дизельных автобусов. Технические требования к новым машинам разрабатывались с учетом потребностей пассажиров и водителей, долгосрочных эксплуатационных расходов, а также целей развития Риги, одной из которых является переход к общественному транспорту без выбросов.
При этом полностью отказываться от дизельных автобусов в Rīgas satiksme пока не намерены.
"Дизельные автобусы сохраняют важную роль в городской системе общественного транспорта, в том числе в целях гражданской защиты и безопасности. В кризисных ситуациях или при перебоях с электроснабжением дизельное топливо обеспечивает надежную альтернативу, позволяющую сохранить непрерывность работы общественного транспорта в городе", - заявил член правления Rīgas satiksme Янис Голубев. По его словам, 60 новых дизельных автобусов будут соответствовать современным экологическим требованиям Euro 6 и постепенно заменят самые старые машины с двигателями Euro 2 и Euro 3.
В автобусах появятся камеры вместо зеркал
Новые автобусы должны отличаться не только силовыми установками, но и оснащением салона и кабины водителя.
В Rīgas satiksme обещают изменить конструкцию дверей, пересмотреть расположение сидений, чтобы увеличить свободное пространство в салоне, а также использовать новые материалы для обивки кресел.
Для отопления и климат-контроля планируется применять тепловые насосы. Это должно повысить комфорт пассажиров при разных погодных условиях. Изменения предусмотрены и для водителей. Их кабины будут полностью отделены и закрыты.
Одним из наиболее заметных нововведений станет отказ от традиционных наружных зеркал: их планируется заменить камерами. По замыслу предприятия, это обеспечит водителю лучший обзор и поможет управлять автобусом в сложных погодных условиях.
Еще одним изменением станет организация бортовых информационных систем. В отличие от предыдущих закупок, их будут приобретать отдельно, что позволит создать единую систему для всего автобусного парка Rīgas satiksme. Новые автобусы также получат возможность онлайн-диагностики и должны соответствовать высоким стандартам кибербезопасности.
Кроме того, ремонтные мастерские Rīgas satiksme планируется авторизовать для проведения гарантийного ремонта. По мнению предприятия, это позволит эффективнее организовать техническое обслуживание и ремонт новых автобусов.
Окончательный выбор поставщика будет сделан после оценки всех поступивших предложений.