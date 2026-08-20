Новые автобусы Риги удивят технологиями: камеры, тепловые насосы и онлайн-диагностика

Rīgas satiksme завершило прием предложений в рамках закупки 120 новых автобусов длиной 18 метров. На участие в конкурсе поступили предложения от восьми претендентов. Теперь в столичном предприятии предстоит оценить полученные предложения по нескольким критериям. Помимо цены, будут учитываться расход электроэнергии или топлива, сроки гарантии, а для дизельных автобусов - показатели выбросов выхлопных газов. Такой подход, по данным предприятия, позволит выбрать наиболее экономически выгодное решение с учетом не только стоимости покупки автобусов, но и расходов на их эксплуатацию в долгосрочной перспективе.