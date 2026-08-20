Рижский общественный транспорт переходит на осеннее расписание
С завершением активного летнего сезона и отпусков, а также началом нового учебного года автобусы, троллейбусы и трамваи в Риге традиционно начнут курсировать по осеннему расписанию.
Со вторника, 1 сентября, на маршрутах трамвая №1, автобуса №3, а также троллейбусов №4 и №17 по рабочим и выходным дням будут восстановлены расписания, действовавшие до перехода на летние графики.
В связи с завершением активного пляжного сезона на маршрутах автобусов №36 и №58 вернут расписания, действовавшие до начала летнего сезона 30 мая. В рабочие дни изменения вступят в силу с 31 августа, а по выходным - с 5 сентября.
Автобусы №58 больше не будут следовать до Вецаки. Они вернутся на основной маршрут Пурвциемс - Вецмилгравис.
Вместе с изменениями расписания автобуса №36 незначительно скорректируют и график автобуса №56. Это необходимо для более удобного согласования времени отправления обоих маршрутов.
Новые расписания появятся на остановках в ближайшие дни. Осенние графики также опубликуют в разделе "Маршруты и время" на сайте Rīgas satiksme. Чтобы пассажирам было проще найти актуальную информацию, рядом с расписаниями укажут дату их вступления в силу, например "С 01.09.2026".