Рижский общественный транспорт переходит на осеннее расписание

Новые расписания появятся на остановках в ближайшие дни. Осенние графики также опубликуют в разделе "Маршруты и время" на сайте Rīgas satiksme. Чтобы пассажирам было проще найти актуальную информацию, рядом с расписаниями укажут дату их вступления в силу, например "С 01.09.2026".