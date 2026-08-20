Эксперт: кибератака на CSDD может быть лишь началом - похищенные данные могут использовать для новых атак

Например, человек может получить электронное письмо или SMS якобы от CSDD. В нем будут указаны его имя, номер автомобиля или информация о ранее совершенном платеже. Получателя могут предупредить о неоплаченном счете или потребовать срочно уточнить данные. Такое сообщение будет выглядеть намного убедительнее обычного мошеннического письма без персональной информации. Поэтому опасность не исчезает после остановки самой кибератаки. Украденные сведения могут использовать через неделю, месяц или даже более продолжительное время для адресного фишинга и методов социальной инженерии.