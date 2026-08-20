Эксперт: кибератака на CSDD может быть лишь началом - похищенные данные могут использовать для новых атак
Недавняя кибератака на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) стала еще одним серьезным сигналом: латвийские предприятия и государственные учреждения постоянно находятся в поле зрения киберпреступников.
Инцидент особенно опасен тем, что злоумышленники получили доступ к данным из исторических платежных квитанций. Среди затронутой информации могут быть имена и фамилии клиентов, персональные коды, адреса, регистрационные номера автомобилей, суммы и даты платежей, сообщает Эгилс Рупенхейтс, инженер по технологиям кибербезопасности ESET Latvija.
По обновленной информации CERT.LV, злоумышленник получил данные из платежных квитанций за период начиная с 2008 года. Инцидент затронул данные примерно 1,2 млн физических лиц и 200 тысяч юридических лиц.
Сама по себе эта информация уже представляет ценность для преступников, однако еще опаснее она становится при подготовке новых атак.
Например, человек может получить электронное письмо или SMS якобы от CSDD. В нем будут указаны его имя, номер автомобиля или информация о ранее совершенном платеже. Получателя могут предупредить о неоплаченном счете или потребовать срочно уточнить данные. Такое сообщение будет выглядеть намного убедительнее обычного мошеннического письма без персональной информации. Поэтому опасность не исчезает после остановки самой кибератаки. Украденные сведения могут использовать через неделю, месяц или даже более продолжительное время для адресного фишинга и методов социальной инженерии.
Клиентам CSDD следует особенно критически относиться к любым неожиданным сообщениям от имени дирекции. Проверять информацию нужно самостоятельно на официальном сайте csdd.lv или в мобильном приложении CSDD, а не переходить по присланным ссылкам. Также нельзя вводить или подтверждать коды доступа, если человек сам не начинал получение услуги.
Знать об уязвимости еще не означает быть защищенным
Инцидент с CSDD вновь поднял важный вопрос - насколько быстро организации реагируют на выявленные недостатки безопасности и рекомендации специалистов.
Требования к кибербезопасности и рекомендации CERT.LV - не формальный контрольный список, который нужно выполнять только перед аудитом или проверкой. Если организации сообщают об уязвимости, у нее должен существовать четкий порядок оценки, определения приоритетности и устранения проблемы. Это особенно важно для учреждений, которые хранят большие объемы персональных данных или предоставляют общественно значимые услуги.
Окончательные выводы о технических причинах атаки на CSDD можно будет сделать только после завершения расследования. Однако общий принцип остается прежним: известная, но не устраненная уязвимость продолжает создавать угрозу до тех пор, пока она существует.
Даже если устранить проблему немедленно невозможно, риск нельзя просто принять и забыть. Организации необходимо вводить дополнительные меры защиты, ограничивать доступ, усиливать наблюдение за системами и отслеживать подозрительную активность.
В кибербезопасности решающим часто становится не вопрос, попытаются ли взломать организацию, а то, насколько быстро она обнаружит атаку и сможет ее остановить.
Преступники совершенствуют уже знакомые схемы
Ситуация становится еще серьезнее на фоне общего развития киберугроз. Последний отчет ESET об угрозах за первое полугодие 2026 года показывает, что преступникам необязательно постоянно изобретать новые способы атак. Они все эффективнее приспосабливают известные методы к новым платформам, технологиям и привычкам людей.
В первой половине 2026 года более чем вдвое увеличилось количество случаев, связанных с методом социальной инженерии ClickFix.
При такой атаке человек видит поддельное сообщение об ошибке, проверку безопасности или другой убедительный предлог. Его просят самостоятельно выполнить определенные действия на компьютере - например, скопировать и запустить подготовленную злоумышленниками команду. В результате пользователь может сам, не подозревая об этом, активировать вредоносную программу. Она позволяет преступникам похищать пароли и другую конфиденциальную информацию либо получать доступ к системе.
Телеметрия ESET также показывает рекордный уровень фишинга с использованием QR-кодов. В первом полугодии 2026 года QR-коды содержались примерно в 11% обнаруженных фишинговых писем. После сканирования человека перенаправляют на поддельный сайт, где пытаются получить его учетные или платежные данные.
Активность программ-вымогателей также остается высокой, а искусственный интеллект играет во время атак все более заметную роль.
Слабое место может находиться за пределами компании
Данные ESET и атаки на латвийские предприятия показывают, что преступники всегда ищут наиболее простой путь. Им может стать неустраненная уязвимость в программном обеспечении, плохо защищенный внешний поставщик услуг, похищенные данные доступа или сотрудник, которого удалось убедить открыть вредоносную ссылку.
Даже хорошо защищенная организация может пострадать из-за своего партнера. Подобные риски показали произошедшие этим летом атаки на Latvijas valsts meži и производителя лекарств Olpha.
С аналогичной проблемой столкнулись клиенты интернет-магазина BestSecret. После киберинцидента в цепочке поставок одного из партнеров под угрозой оказались данные клиентов, а доставка заказов была нарушена.
Поэтому предприятиям необходимо оценивать не только собственные системы, но и всю цифровую цепочку поставок: кто получает доступ к данным, как партнеры защищают эту информацию и что произойдет, если системы одного из них будут взломаны.
В кибербезопасности не бывает мелочей
Было бы неправильно сводить инцидент с CSDD к поиску одного виновного или одной технической ошибки. Современная защита состоит из множества уровней: своевременного обновления систем, управления уязвимостями, многофакторной аутентификации, контроля прав доступа, резервного копирования, обучения сотрудников, постоянного наблюдения и готовности реагировать на инциденты.
Главное, чтобы все эти меры работали не только на бумаге.
Ни одна организация не может гарантировать, что никогда не подвергнется атаке. Преступники пытаются взломать и хорошо защищенные системы. Однако существует огромная разница между своевременно обнаруженной и остановленной попыткой и атакой, в результате которой похищают данные или парализуют работу предприятия.
Каждую обнаруженную уязвимость, предупреждение специалиста или рекомендацию CERT.LV необходимо воспринимать как возможность предотвратить следующий инцидент. Задача организации - закрыть слабое место раньше, чем его обнаружат злоумышленники.