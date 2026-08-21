Военная техника войдет в Даугавпилс - жителей предупредили о трехдневных учениях НАТО
С 21 по 23 августа в Даугавпилсе пройдут военные учения Многонациональной бригады НАТО в Латвии. Их цель - повысить готовность бригады к выполнению оборонных задач и укрепить способность союзников оперативно реагировать на возможные угрозы в восточной части страны.
Регулярные учения, максимально приближенные к реальным условиям, являются важной частью подготовки Многонациональной бригады НАТО. Они помогают улучшать взаимодействие между подразделениями и способность своевременно реагировать на возможные угрозы, укрепляя защиту Латвии и всего восточного фланга НАТО.
Из Адажи в Даугавпилс отправятся военные колонны
21 августа с 9:00 до 17:00 от военной базы в Адажи в направлении Даугавпилса будут двигаться колонны военного транспорта.
Технику разделят на пять отдельных групп, которые отправятся с определенными интервалами, чтобы как можно меньше мешать общему транспортному потоку. Колонны направятся к штабу 34-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе в Даугавпилсе.
Во время учений военная техника будет перемещаться по городу между аэродромом Лоцики и улицей Цесу возле озера Шуню. В этих местах пройдут основные этапы учений.
23 августа военные колонны отправятся из Даугавпилса обратно на базу в Адажи.
Многонациональная бригада НАТО в Латвии поблагодарила 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе и местных жителей за поддержку при проведении учений.