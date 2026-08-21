Военная техника войдет в Даугавпилс - жителей предупредили о трехдневных учениях НАТО

Технику разделят на пять отдельных групп, которые отправятся с определенными интервалами, чтобы как можно меньше мешать общему транспортному потоку. Колонны направятся к штабу 34-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе в Даугавпилсе.