В Латвии хотят запретить надписи на русском на могилах? Проверяем, существует ли такая инициатива
Этим летом в русскоязычном информационном пространстве появилась тревожная новость: якобы Латвия готовится запретить надписи на русском языке на могильных памятниках. Разбираемся, так ли это на самом деле.
В апреле 2026 года музыкант, бывший депутат Рижской думы Марцис Кулис ("Национальное объединение") опубликовал в социальных сетях предложение относительно языка, на котором следует делать надписи на могильных памятниках. "Не пора ли установить, что на новых могильных памятниках за пределами православных кладбищ надписи должны быть на государственном языке, поскольку надпись находится в публичном пространстве?" - написал Кулис.
Никакого ажиотажа эта идея в социальной сети Facebook не вызвала и получила лишь несколько отметок "нравится". Однако очень скоро российский пропагандистский портал "Sputnik Латвия" опубликовал материал под заголовком "Теперь латышские националисты недовольны русскими кладбищами".
Издание сообщило о предложении Кулиса и процитировало его слова. Однако уже сам заголовок расширил масштаб истории: личное высказывание одного человека превратилось в позицию "латышских националистов". В тексте Кулиса называли сторонником "дерусификации" Латвии и утверждали, что он "отправился бороться с русским языком на кладбищах".
Через три месяца история изменилась
В июле эта же история вновь появилась в информационном пространстве, но уже в существенно измененном виде. Портал "Русский мир" опубликовал материал с гораздо более категоричным заголовком: "Латвия хочет запретить надписи на русском языке на могильных памятниках".
На этот раз речь уже шла не просто о предложении частного лица. "Представители Национального объединения полны решимости запретить надписи на русском языке на могильных памятниках", - утверждал портал, ссылаясь еще на один рупор кремлевской пропаганды - Baltnews.
Далее появилась еще одна принципиально новая деталь: сообщалось якобы о существующей "новой законодательной инициативе". Какому-то российскому историку приписали утверждение, что авторы инициативы намеренно говорят не о русском языке, а о "языках третьих стран". В изложенной порталом версии это якобы позволяет замаскировать фактический запрет русского языка.
Где законопроект?
Разумеется, законопроекта с таким содержанием не существует. "Национальное объединение" не подтверждает, что официально внесло предложение запретить надписи на русском языке на могильных памятниках или заменить такое прямое указание формулировкой "о языках третьих стран".
Кроме того, в опубликованной к выборам 2026 года программе "Национального объединения" есть целый раздел о культуре и национальной идентичности, в том числе об укреплении латышского языка, однако в программе, опубликованной Центральной избирательной комиссией, такого предложения о могильных памятниках нет.
Вообще в Латвии не существует законодательства, регулирующего надписи на могильных памятниках. Например, в действующих правилах Рижского самоуправления о кладбищах нет требования делать надписи на могильных памятниках только на латышском языке.
Правила подробно регулируют порядок захоронения, использование могильных участков, установку и содержание элементов благоустройства могил, а также другие вопросы, однако запрета на надписи на русском языке в них нет. Требование использовать государственный язык относится к договору между администрацией кладбища и ответственным за могильный участок - договор составляется на государственном языке.
Кроме того, на практике производители памятников в Латвии совершенно открыто предлагают гравировку на русском языке. Например, рижские предприятия прямо указывают, что тексты и изображения на памятниках и могильных плитах можно гравировать на латышском и русском языках. На сайтах компаний также доступны сборники эпитафий на обоих языках.
Исторический аспект
Существует и исторический аспект. Надписи на русском языке являются частью культурного ландшафта кладбищ Латвии. Особенно яркий пример - Покровское кладбище в Риге, одно из старейших православных кладбищ города. Сохранившиеся на нем надписи являются фактически историческими свидетельствами жизни русскоязычных жителей Риги.
1 мая 1773 года российская императрица Екатерина II подписала указ, разрешивший проводить захоронения на новых рижских кладбищах: на Большом кладбище - протестантов, на Яковлевском кладбище - католиков, а на Покровском кладбище - православных.
В 1779 году на территории, отведенной под православное кладбище, была освящена небольшая деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Вокруг храма начало разрастаться кладбище, получившее название Покровское. Это старейшее православное кладбище Риги, сохранившееся до наших дней.
По данным Министерства культуры Латвии, к началу XXI века на Покровском кладбище сохранилось 1126 памятников. На кладбище до сих пор можно проследить значительную часть истории так называемой русской Риги - об этом свидетельствуют имена и надписи, сохранившиеся на могильных памятниках.
На Покровском кладбище похоронены многие личности, имеющие большое значение для истории Риги и Латвии. Среди них - Евграф Чешихин, редактор первой русской газеты в Видземе "Рижский вестник" и автор исторического труда "История Ливонии с древнейших времен".
До 2003 года здесь также находилось место захоронения первого латышского святого - архиепископа Яниса (Поммера). На Покровском кладбище похоронены митрополит Сергий (Воскресенский), художник Сергей Виноградов и многие другие выдающиеся личности.
Кладбище является не только местом захоронений, но и важной частью исторической и культурной памяти Риги. Кстати, на Покровском кладбище покоится и одна из самых ярких звезд латвийской театральной и киноиндустрии - Вия Артмане.
Могилы советских солдат
В этом контексте обязательно следует упомянуть и то, что на Покровском кладбище в Риге покоятся 218 военнослужащих Советской армии. В центре мемориала находится бронзовый солдат с автоматом в одной руке и знаменем в другой. Мемориал украшает надпись на русском языке: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за независимость и свободу нашей Родины".
Захоронения здесь проводились начиная с 1944 года. Территория могил занимает около 1250 квадратных метров, и на ней установлено более 200 памятных знаков с именами погибших - разумеется, на русском языке.