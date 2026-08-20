В Латвии хотят запретить надписи на русском на могилах? Проверяем, существует ли такая инициатива

Кроме того, в опубликованной к выборам 2026 года программе "Национального объединения" есть целый раздел о культуре и национальной идентичности, в том числе об укреплении латышского языка, однако в программе, опубликованной Центральной избирательной комиссией, такого предложения о могильных памятниках нет.