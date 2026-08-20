Более 170 магазинов одновременно снизят цены - в Domina Shopping ждут наплыв покупателей

В торговом центре предупреждают, что в эти дни посетителей будет значительно больше, чем обычно. Самый большой наплыв покупателей и возможное скопление людей ожидаются в пятницу, 21 августа. Традиционно именно в первый день распродажи представлен наиболее широкий выбор товаров, моделей и размеров.