Более 170 магазинов одновременно снизят цены - в Domina Shopping ждут наплыв покупателей
С 21 по 23 августа в торговом центре Domina Shopping пройдет заключительная летняя распродажа Bazārs. В ней примут участие более 170 магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, а скидки на отдельные товары достигнут 80%.
В торговом центре предупреждают, что в эти дни посетителей будет значительно больше, чем обычно. Самый большой наплыв покупателей и возможное скопление людей ожидаются в пятницу, 21 августа. Традиционно именно в первый день распродажи представлен наиболее широкий выбор товаров, моделей и размеров.
Акция охватит магазины одежды, обуви и аксессуаров, косметики, парфюмерии, техники, товаров для дома и школьных принадлежностей. Специальные предложения также подготовят рестораны, кинотеатр и развлекательные заведения.
Организаторы отмечают, что распродажа совпадает с подготовкой к новому учебному году и осеннему сезону. При этом посетителям, которые заранее выбрали конкретный товар, советуют не откладывать покупку до воскресенья, поскольку популярные модели и размеры могут закончиться раньше.
В субботу, 22 августа, с 12:00 до 15:00 на центральной площади торгового центра будет работать Колесо удачи. Посетители смогут выиграть подарочные карты, билеты в кино и развлекательный центр, игрушки, аксессуары и другие призы.
Летний Bazārs пройдет с пятницы по воскресенье. Domina Shopping будет работать в обычном режиме - ежедневно с 10:00 до 21:00.