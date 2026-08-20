После утечки данных CSDD в обществе опасаются очень серьезных последствий
После масштабной кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), в результате которой были получены данные 1,2 млн человек и около 200 000 юридических лиц, в социальных сетях все чаще звучат опасения не только по поводу мошенничества, но и возможного использования украденной информации для целенаправленных кибератак, разведки или даже гибридных угроз.
Эксперт по кибербезопасности Илмарс Пойканс подчеркивает, что реакция государства на произошедшее не должна ограничиваться устранением уязвимости и информированием общества.
"Необходимо идти дальше", - пишет он соцсети Х, отмечая, что следует отслеживать возможное использование украденных данных, выявлять людей и организации с высоким уровнем риска, а также искать признаки подготовки целенаправленной кибер-, разведывательной или гибридной кампании.
В обсуждении несколько пользователей обратили внимание на то, что по данным CSDD потенциально можно идентифицировать компании и людей, располагающих специализированной транспортной техникой.
Пойканс достаточно резко отреагировал на такой комментарий, указав на возможный военный риск. По его словам, противник в условиях кризиса или войны теоретически может использовать такую информацию для определения важных целей и ослабления доступных Латвии ресурсов.
Другие пользователи X также предположили, что целью атаки могло быть нечто большее, чем обычное получение персональных данных. Некоторые связывают произошедшее с интересами России.
Отдельно обсуждается возможность идентификации особо важных лиц. Один из пользователей отметил, что по украденным данным теоретически можно было бы выявить должностных лиц или людей, связанных с национальной безопасностью.
Кроме того, пользователи обсуждают, насколько корректно называть произошедшее "утечкой данных". И не точнее ли говорить о "краже данных", поскольку информация была получена в результате кибератаки.
Опасения выражают и люди, которые в повседневной жизни стараются оставлять в интернете как можно меньше информации.
"Я знаю многих, кто не зарегистрирован ни в каких социальных сетях, нигде не публикует информацию о себе, живет тихой, незаметной жизнью, и вот вам - CSDD сливает ваши данные", - написал один из пользователей X.
После инцидента уязвимыми могут чувствовать себя даже люди с минимальным цифровым следом.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 августа CSDD подверглась кибератаке. В результате были получены данные примерно 1,2 млн физических и 200 000 юридических лиц. Информация была извлечена из данных о платежах, которые CSDD проводила за последние 18 лет.