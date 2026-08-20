"Первые дроны могут лететь по этим данным": эксперт о последствиях атаки на CSDD

Эксперт отдельно обратил внимание на то, что в базе CSDD находятся данные государственных должностных лиц. Поэтому последствия атаки могут быть особенно серьезными. "Это огромный риск. Если наступит так называемый "час Х", который, надеюсь, никогда не наступит... ну, первые дроны, так сказать, могут лететь туда, куда им помогают наводиться такие полученные данные", - сказал он.