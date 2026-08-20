"Первые дроны могут лететь по этим данным": эксперт о последствиях атаки на CSDD
После новостей о том, что хакеры получили доступ к базам данных Latvijas Valsts meži, стало известно о новой серьезной кибератаке - на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD). Эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш предупреждает: украденную информацию могут использовать не только для мошенничества, но и для более опасных целей.
На этот раз жертвой хакеров стала CSDD. В результате атаки могли быть украдены персональные данные примерно 1,2 млн человек. Фактически речь идет о данных огромного количества жителей Латвии, которые в разные годы взаимодействовали с CSDD. В руках неизвестных лиц могли оказаться персональные коды, государственные регистрационные номера автомобилей, сведения о платежах и другая информация.
Эксперт и исследователь киберпреступности Элвис Страздиньш в эфире программы "Jauns jautājums" заявил, что последствия утечки могут быть значительно серьезнее обычного мошенничества. По его мнению, полученная информация с высокой вероятностью может оказаться в руках недружественных Латвии государств.
"Эти данные попадут в руки недружественных нам государств. В этом можно не сомневаться - это практически гарантировано. Такой вид мошенничества, например, в России очень, очень популярен", - заявил Страздиньш.
Почему утечка данных CSDD особенно опасна
Эксперт отдельно обратил внимание на то, что в базе CSDD находятся данные государственных должностных лиц. Поэтому последствия атаки могут быть особенно серьезными. "Это огромный риск. Если наступит так называемый "час Х", который, надеюсь, никогда не наступит... ну, первые дроны, так сказать, могут лететь туда, куда им помогают наводиться такие полученные данные", - сказал он.
Сам Страздиньш признался, что после произошедшего стал задумываться о том, какую информацию о себе приходится предоставлять CSDD.
Эксперту вскоре предстоит пройти технический осмотр автомобиля, однако теперь он намерен максимально ограничить объем передаваемых учреждению персональных данных.
"Я, например, не считаю, что им необходимо знать, где я живу", - отметил он.
Сколько могут стоить данные 1,2 млн человек?
Отдельно эксперт обсудил стоимость украденной информации на черном рынке. Речь идет о данных более чем миллиона жителей страны, которые потенциально могут заинтересовать мошенников, преступные группировки и других покупателей.
По словам Страздиньша, цена зависит от того, кто окажется заинтересован в полученной информации. Если злоумышленники потребуют выкуп, его размер, вероятно, будет сопоставим с суммой, которую можно получить от продажи данных на черном рынке.
"Скорее всего, будут смотреть, где можно получить больше. Можно посмотреть, какая прибыль у CSDD, и тогда, возможно, потребовать 1% от нее", - предположил эксперт.
Согласно публичным данным Firmas.lv, оборот CSDD в прошлом году составил 68,228 млн евро, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль предприятия выросла в 2,1 раза - до 5,477 млн евро.
При этом, по мнению эксперта, главная проблема заключается даже не в возможном финансовом ущербе. После такой масштабной утечки жители Латвии уже не могут рассчитывать на прежний уровень безопасности своих персональных данных. Страздиньш отметил, что еще раньше состояние кибербезопасности CSDD вызывало у него серьезные вопросы и заставляло задумываться, "смеяться или плакать" над ситуацией.
Теперь же, когда данные 1,2 млн человек могли оказаться за пределами защищенной государственной системы, вопрос заключается не только в том, сколько они стоят, но и в том, что именно преступники смогут сделать с этой информацией.
Ранее сообщалось, что после масштабной утечки данных CSDD, затронувшей миллионы записей, особое внимание приковано к безопасности предстоящих выборов в Сейм. При этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии пока не располагает информацией о том, что утечка данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) может повлиять на проведение выборов или создать угрозу избирательному процессу.
Генеральная прокуратура начала проверку, в рамках которой будет оцениваться возможная ответственность должностных лиц и сотрудников CSDD в связи с кибератакой на ведомство. Проверка начата после обращения президента Латвии Эдгара Ринкевича.
Кибератака произошла в ночь с 7 на 8 августа. В результате злоумышленники получили доступ примерно к 1,2 млн записей о физических лицах и около 200 000 записей о юридических лицах, связанных с платежами, проведенными через CSDD за последние 18 лет. Полиция Латвии по факту произошедшего начала уголовный процесс.