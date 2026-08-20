У закрытого магазина SKY в Берги появился возможный преемник
В помещении закрывшегося магазина SKY на Сигулдском шоссе в Берги планируют открыть ELVI. Сделку рассматривает Совет по конкуренции, который должен оценить ее влияние на местный рынок.
Совет по конкуренции 14 августа 2026 года получил сообщение о слиянии от компании VITA mārkets. Компания намерена получить право аренды магазина по адресу Сигулдское шоссе, 8, в Берги. Недвижимость принадлежит SKAI PROPERTY, а ранее торговую деятельность в этом помещении вела компания SKAI BALTIJA под брендом SKY.
Основным направлением деятельности VITA mārkets является розничная торговля товарами повседневного спроса в неспециализированных магазинах. Магазины компании работают под брендом ELVI.
Согласно представленному сообщению, VITA mārkets планирует продолжить торговлю продуктами питания и товарами повседневного спроса по этому адресу, открыв в помещении магазин ELVI.
Сделка может повлиять на местную конкуренцию
По информации участников сделки, смена оператора может повлиять на конкуренцию на рынке розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в окрестностях магазина.
Сделка также может затронуть связанные рынки производства и оптовой торговли готовой едой, а также закупок товаров повседневного спроса на территории Латвии.
Важно, что ELVI пока не получила окончательного разрешения на открытие магазина. Совет по конкуренции должен решить, одобрить сделку, запретить ее или разрешить с обязательными условиями.
Решение должно быть принято в течение месяца с момента получения сообщения о слиянии. Если потребуется дополнительное углубленное исследование, срок рассмотрения может быть продлен до трех месяцев.