У закрытого магазина SKY в Берги появился возможный преемник

Совет по конкуренции 14 августа 2026 года получил сообщение о слиянии от компании VITA mārkets. Компания намерена получить право аренды магазина по адресу Сигулдское шоссе, 8, в Берги. Недвижимость принадлежит SKAI PROPERTY, а ранее торговую деятельность в этом помещении вела компания SKAI BALTIJA под брендом SKY.