У закрытого магазина SKY в Берги появился возможный преемник
Фото: LETA
В помещении закрывшегося SKY в Берги планируют открыть ELVI.
В Латвии

У закрытого магазина SKY в Берги появился возможный преемник

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В помещении закрывшегося магазина SKY на Сигулдском шоссе в Берги планируют открыть ELVI. Сделку рассматривает Совет по конкуренции, который должен оценить ее влияние на местный рынок.

Совет по конкуренции 14 августа 2026 года получил сообщение о слиянии от компании VITA mārkets. Компания намерена получить право аренды магазина по адресу Сигулдское шоссе, 8, в Берги. Недвижимость принадлежит SKAI PROPERTY, а ранее торговую деятельность в этом помещении вела компания SKAI BALTIJA под брендом SKY.

Основным направлением деятельности VITA mārkets является розничная торговля товарами повседневного спроса в неспециализированных магазинах. Магазины компании работают под брендом ELVI.

Согласно представленному сообщению, VITA mārkets планирует продолжить торговлю продуктами питания и товарами повседневного спроса по этому адресу, открыв в помещении магазин ELVI.

Сделка может повлиять на местную конкуренцию

По информации участников сделки, смена оператора может повлиять на конкуренцию на рынке розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в окрестностях магазина.

Сделка также может затронуть связанные рынки производства и оптовой торговли готовой едой, а также закупок товаров повседневного спроса на территории Латвии.

Важно, что ELVI пока не получила окончательного разрешения на открытие магазина. Совет по конкуренции должен решить, одобрить сделку, запретить ее или разрешить с обязательными условиями.

Решение должно быть принято в течение месяца с момента получения сообщения о слиянии. Если потребуется дополнительное углубленное исследование, срок рассмотрения может быть продлен до трех месяцев.

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