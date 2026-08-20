Жителям Латвии могут разослать экстренное предупреждение из-за приближающегося циклона

В зоне самых интенсивных осадков, которой по нынешним прогнозам станут Земгале и Видземе, может выпасть от 40 до 70 миллиметров дождя. Таким образом, за один день в отдельных местах может выпасть количество осадков, обычно выпадающее за весь месяц.