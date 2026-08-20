Жителям Латвии могут разослать экстренное предупреждение из-за приближающегося циклона
В субботу, 22 августа, Латвию с юга достигнет активный циклон, который принесет во многие районы сильный дождь и порывистый ветер. Возможны буря и гроза, предупреждают синоптики.
Согласно актуальным расчетам, дожди начнутся утром в субботу. Самая неприятная погода ожидается во второй половине дня и вечером, а в Видземе и Северном Латгале наиболее сильный ветер возможен в ночь на воскресенье.
В зоне самых интенсивных осадков, которой по нынешним прогнозам станут Земгале и Видземе, может выпасть от 40 до 70 миллиметров дождя. Таким образом, за один день в отдельных местах может выпасть количество осадков, обычно выпадающее за весь месяц.
Скорость ветра может превысить 20 метров в секунду
Прогнозы ожидаемой силы ветра пока различаются. Не исключено, что вечером в субботу во многих районах центральной и восточной части Латвии ветер повернет на северный и западный, а скорость его порывов превысит 20 метров в секунду.
Жителей призывают следить за обновлениями прогноза. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит в части страны оранжевое предупреждение. В таком случае информация будет также распространена через систему сотового оповещения.
На следующей неделе усилится влияние антициклона. Начиная со вторника или среды погода станет преимущественно сухой, а во второй половине недели ожидается потепление.