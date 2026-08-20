В Латвии хотят создать единый центр защиты самоуправлений от кибератак

"Я уже неоднократно говорил, что кибербезопасность необходимо привести в порядок как с точки зрения законодательства, так и технической базы. Это позволит сократить расходы и направить ресурсы на приоритетную и качественную кибербезопасность. Наша цель - не создать для самоуправлений еще одну нагрузку, а помочь им действительно обеспечить необходимую защиту", - отметил Таварс.