В Латвии хотят создать единый центр защиты самоуправлений от кибератак
Чтобы повысить общую устойчивость латвийских самоуправлений к киберугрозам, улучшить подготовку специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий и эффективнее использовать финансовые и человеческие ресурсы, министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс предложил создать центр компетенции по кибербезопасности. Работать над ним самоуправления должны совместно с CERT.LV.
По инициативе министра Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) организовало встречу с представителями Латвийской ассоциации муниципальных специалистов в сфере ИКТ, Союза самоуправлений Латвии и CERT.LV.
Участники встречи признали, что уровень кибербезопасности и компетентности ИКТ-специалистов в разных самоуправлениях существенно отличается. В одних муниципалитетах действуют современные технические решения и работают квалифицированные специалисты, тогда как другим не хватает денег, сотрудников и необходимых знаний.
"Кибербезопасность - это вопрос безопасности всей страны. Нельзя допускать, чтобы в одном самоуправлении она находилась на очень высоком уровне, а в другом была значительно слабее. Поэтому необходима практическая поддержка государства - сотрудничество, компетентные специалисты, технические решения, обучение и финансирование", - заявил Таварс.
Что будет делать новый центр
Одним из предложенных решений стало создание совместного центра компетенции по кибербезопасности с привлечением экспертов CERT.LV. Он должен оказывать самоуправлениям практическую помощь при выполнении требований Национального закона о кибербезопасности и правил Кабинета министров, устанавливающих минимальные требования в этой сфере. Центр также должен помочь сформировать единый подход к защите муниципальных информационных систем.
Предполагается, что через центр можно будет организовывать совместные государственные и муниципальные закупки. Это позволит сократить расходы и приобретать более качественные технические решения.
Еще одной задачей станет повышение квалификации ИКТ-специалистов. Для государственных и муниципальных сотрудников планируется разработать общую программу обучения.
Отдельное решение потребуется для самоуправлений, у которых нет собственных ИКТ-специалистов. Им хотят предоставить централизованную техническую поддержку.
Требования закона должны выполнять все самоуправления
Обязанности самоуправлений в сфере кибербезопасности установлены Национальным законом о кибербезопасности. Связанные с ним правила Кабинета министров определяют минимальные требования, которые необходимо выполнить каждому муниципалитету.
Они охватывают защиту информационных сетей и систем, управление киберрисками, восстановление данных, обеспечение непрерывности работы и порядок действий при обнаружении киберинцидента. При значительном инциденте ответственная организация должна направить предварительное предупреждение не позднее чем через 24 часа, а первоначальный отчет - не позднее чем через 72 часа.
Будущий центр должен объяснять муниципалитетам, как понимать и эффективно выполнять установленные законом требования. Для реализации этих мер предполагается предусмотреть государственное финансирование.
"Я уже неоднократно говорил, что кибербезопасность необходимо привести в порядок как с точки зрения законодательства, так и технической базы. Это позволит сократить расходы и направить ресурсы на приоритетную и качественную кибербезопасность. Наша цель - не создать для самоуправлений еще одну нагрузку, а помочь им действительно обеспечить необходимую защиту", - отметил Таварс.
CERT.LV поможет разработать модель работы центра
Представитель CERT.LV положительно оценил инициативу министра, подчеркнув, что повысить уровень кибербезопасности во всей стране можно только благодаря совместной работе государства и самоуправлений.
CERT.LV консультирует участников проекта по вопросам возможной модели работы центра, перечня услуг для самоуправлений, распределения ответственности между государством и муниципалитетами, принципов финансирования и дальнейших шагов по созданию центра.
VARAM вместе с другими участниками уже готовит конкретные предложения по необходимым изменениям в регулировании и организации обучения муниципальных ИКТ-специалистов. Сроки создания центра и необходимый объем финансирования пока не названы.