В Латвии начали публиковать список компаний, торгующих с Россией и Беларусью

Однако 18 июня 2026 года Сейм внес изменения в закон "О поддержке гражданского населения Украины". Теперь СГД должна подготавливать и передавать ЦСУ сведения о зарегистрированных в Латвии компаниях, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их из этих стран.