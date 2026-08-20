В Латвии начали публиковать список компаний, торгующих с Россией и Беларусью
Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежемесячно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии компаний, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют товары из этих стран. Первый такой список опубликован 20 августа и содержит данные за июль 2026 года.
Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к закону "О поддержке гражданского населения Украины". Теперь жители и предприниматели смогут узнать, какие зарегистрированные в Латвии коммерческие общества продолжают торговлю с Россией и Беларусью.
Почему публикация списка важна
По мнению законодателей, война против Украины, развязанная Россией и поддержанная Беларусью, создала условия, при которых необходимо существенно ограничить торговлю товарами с этими странами.
Публикация списка позволит жителям, деловым партнерам и самим предпринимателям увидеть, какие компании продолжают экспортировать товары в Россию и Беларусь или импортировать их оттуда. На основании этой информации они смогут принимать решения о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее эти сведения не были общедоступными, поскольку на данные, находящиеся в распоряжении Службы государственных доходов (СГД), распространялись ограничения конфиденциальности.
Однако 18 июня 2026 года Сейм внес изменения в закон "О поддержке гражданского населения Украины". Теперь СГД должна подготавливать и передавать ЦСУ сведения о зарегистрированных в Латвии компаниях, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их из этих стран.
Законодатели также установили, что ограничения конфиденциальности, предусмотренные законом "О налогах и пошлинах", на передачу и публикацию этих данных не распространяются.
Какие сведения будут публиковать
- Список компаний - названия и регистрационные номера зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют товары из этих стран.
- Ежемесячное обновление - ЦСУ будет публиковать актуальный список примерно на третьей неделе каждого месяца.
- Источник информации - данные подготавливает СГД, а их публикацию обеспечивает ЦСУ.
Первый обнародованный список отражает торговые операции латвийских компаний с Россией и Беларусью в июле 2026 года.