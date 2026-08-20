Киев всю ночь содрогался от взрывов: число погибших после российской атаки достигло 13 человек
Российские войска в ночь на 20 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и области. Столицу атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Взрывы продолжались в течение нескольких часов, разрушения зафиксированы более чем в десяти местах. Погибли как минимум 13 человек, десятки получили ранения.
По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, в самой столице погибли 12 человек. Семь жертв обнаружены в Соломенском районе, еще один пострадавший скончался в больнице. Украинские экстренные службы сообщают о 33 раненых, в то время как RBK-Украина приводит данные о 34 пострадавших. Информация продолжает обновляться.
Разрушены верхние этажи жилого дома
Основные последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах Киева. Всего ракеты и обломки поразили не менее 12 объектов.
Наиболее тяжелые разрушения обнаружены в Соломенском районе. В девятиэтажном жилом доме уничтожены восьмой и девятый этажи, квартиры горели на уровне седьмого и девятого этажей. Спасателям поступала информация о людях, заблокированных в двух жилых домах и в школьном укрытии. Разбор завалов и поисковые работы продолжились после окончания атаки.
В других местах взрывной волной выбило окна в многоквартирных домах и медицинском учреждении. Горели автомобили, гаражи и магазин. Пожар в гаражах распространился на площадь около 60 квадратных метров, но его удалось ликвидировать.
Повреждения получила и детская больница. В здании выбило окна, загорелось подсобное помещение, рядом горел автомобиль. Спасатели потушили огонь. О пострадавших непосредственно в больнице не сообщалось.
В Святошинском районе горели крупные склады
В Святошинском районе удар пришелся по территории промышленного объекта. Пожары начались сразу в нескольких складских зданиях. Площадь двух очагов составила около 500 и 1000 квадратных метров. Еще один склад горел на площади примерно 500 квадратных метров. Под завалами одного из зданий спасатели нашли тело погибшего человека.
В Дарницком районе попадание зафиксировано на территории нежилого объекта. Огонь охватил около 1000 квадратных метров, горели складские помещения и транспорт. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли одного человека и передали его медикам.
Всего под ударом оказались жилые дома, школа, детская больница, склады, гаражи, магазины и другие хозяйственные постройки. Спасатели вытаскивали людей из поврежденных зданий и тушили одновременно несколько крупных пожаров. По данным Associated Press, в городе были поражены как минимум 12 объектов.
Часть Киева осталась без электричества
Во время атаки части Святошинского и Соломенского районов остались без электроснабжения. На левом берегу также возникли перебои с подачей воды.
Последствия обстрела повлияли на движение транспорта. Временно изменили маршруты некоторых троллейбусов и трамваев, поезда Kyiv City Express двигались с задержками.
В Киевской области погиб еще один человек
Российская атака затронула и Киевскую область. В Броварском районе ракета попала в объект промышленной инфраструктуры. Один мужчина погиб, еще два человека пострадали. Одному из раненых оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Второго мужчину, родившегося в 1966 году, доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В Броварской общине были повреждены линии электропередачи, часть потребителей осталась без света. Энергетики начали восстановление сетей, для жителей открыли пункты, где можно зарядить телефоны и другие устройства.
В районе Борисполя после ударов ухудшилось качество воздуха - город затянуло дымом. Местные службы связали загрязнение с пожарами, возникшими после массированной атаки.
Киев атаковали несколькими волнами
Первые мощные взрывы прогремели еще до часа ночи, когда по столице был нанесен удар баллистическими ракетами. Ближе к утру в направлении Киева и области полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также реактивные беспилотники.
Корреспондент Reuters сообщил, что слышал в Киеве более десяти взрывов. Из-за угрозы для приграничного воздушного пространства Польша подняла военную авиацию и начала оборонительную операцию.
В Киеве объявили день траура
Пятница, 21 августа, объявлена в Киеве днем траура по погибшим. На всех муниципальных зданиях будут приспущены флаги. Государственным учреждениям и частным организациям также рекомендовано приспустить государственные флаги.
В городе запрещены любые развлекательные мероприятия. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и обследовать поврежденные здания. Число погибших и пострадавших может измениться по мере разбора завалов.