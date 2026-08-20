Киев всю ночь содрогался от взрывов: число погибших после российской атаки достигло 13 человек

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, в самой столице погибли 12 человек. Семь жертв обнаружены в Соломенском районе, еще один пострадавший скончался в больнице. Украинские экстренные службы сообщают о 33 раненых, в то время как RBK-Украина приводит данные о 34 пострадавших. Информация продолжает обновляться.