Rimi отзывает куриные колбаски из-за возможного загрязнения
Фото: Shutterstock
В магазинах Rimi отзывают куриные колбаски с конкретным сроком годности (иллюстративное фото).
В Латвии

Rimi отзывает куриные колбаски из-за возможного загрязнения

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Торговая сеть Rimi просит покупателей вернуть в магазины партию свежих куриных колбасок для жарки. Причиной отзыва стало возможное микробиологическое загрязнение продукта.

Речь идет о следующем товаре:

Свежие куриные колбаски для жарки Rimi, 400 граммов

  • Штрихкод EAN: 4752050045277
  • Срок годности: 21 августа 2026 года
  • Поставщик: Nematekas ŽŪB

Покупателей, которые приобрели эти колбаски с указанным сроком годности, просят вернуть их в любой ближайший магазин Rimi до 1 сентября 2026 года.

Чек для возврата не требуется. Покупателям полностью возместят стоимость товара.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi: 80000180.

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1 сентябряRimi

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