В магазинах Rimi отзывают куриные колбаски с конкретным сроком годности (иллюстративное фото).
В Латвии
Сегодня 05:21
Rimi отзывает куриные колбаски из-за возможного загрязнения
Торговая сеть Rimi просит покупателей вернуть в магазины партию свежих куриных колбасок для жарки. Причиной отзыва стало возможное микробиологическое загрязнение продукта.
Речь идет о следующем товаре:
Свежие куриные колбаски для жарки Rimi, 400 граммов
- Штрихкод EAN: 4752050045277
- Срок годности: 21 августа 2026 года
- Поставщик: Nematekas ŽŪB
Покупателей, которые приобрели эти колбаски с указанным сроком годности, просят вернуть их в любой ближайший магазин Rimi до 1 сентября 2026 года.
Чек для возврата не требуется. Покупателям полностью возместят стоимость товара.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi: 80000180.