Латвию ждут перемены погоды - солнце будут сменять ливни и грозы
Фото: flickr/rigasdome
Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.
В Латвии

Латвию ждут перемены погоды - солнце будут сменять ливни и грозы

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В четверг в Латвии ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные ливни, при этом воздух прогреется до +21 градуса.

В четверг ожидается переменная облачность, днем во многих местах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, западный ветер, на морском побережье его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге в первой половине дня облака временами будут приносить дождь, однако после полудня чаще станет появляться солнце, а осадки прекратятся. Продолжит дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.

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