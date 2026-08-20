Латвию ждут перемены погоды - солнце будут сменять ливни и грозы

В Риге в первой половине дня облака временами будут приносить дождь, однако после полудня чаще станет появляться солнце, а осадки прекратятся. Продолжит дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.