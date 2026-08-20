Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.
В Латвии
Сегодня 07:09
Латвию ждут перемены погоды - солнце будут сменять ливни и грозы
В четверг в Латвии ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные ливни, при этом воздух прогреется до +21 градуса.
В четверг ожидается переменная облачность, днем во многих местах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, западный ветер, на морском побережье его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.
В Риге в первой половине дня облака временами будут приносить дождь, однако после полудня чаще станет появляться солнце, а осадки прекратятся. Продолжит дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.