"Теперь бы от жены не получить": в Юрмале у приехавшего на рыбалку мужчины сгорела машина
В среду утром в Юрмале мужчина приехал на берег Лиелупе, припарковал автомобиль и приготовился к рыбалке. Однако он не успел сделать даже первый заброс, когда сработала сигнализация машины. Подойдя проверить, что произошло, мужчина понял, что без пожарных не обойтись, и начал спасать из салона все, что еще было возможно.
"Когда я ехал сюда, то почувствовал запах гари. Подумал, что что-то горит в гараже. Спустился к реке рыбачить и услышал сигнализацию. Закрыл машину, открыл - все стихло. Не прошло и минуты, как она снова сработала. Я вышел, смотрю - все в дыму. Салон был полностью задымлен, я успел вытащить детское кресло", - рассказал "Degpunktā" водитель.
По его словам, после открытия дверей стало ясно, насколько серьезной была ситуация.
"Открыл двери, а там все было в дыму. Позвонил по номеру 112, и в этот момент произошел взрыв. Я отскочил в сторону и увидел, что сработали подушки безопасности. Больше близко не подходил, закрыл двери, чтобы внутрь не поступал воздух, и ждал пожарных", - продолжил мужчина.
Закрытые двери замедлили распространение огня, поэтому пламя не успело охватить весь автомобиль и осталось в передней его части. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось разобрать переднюю панель и находившиеся за ней элементы.
"В легковом автомобиле горели салон и моторный отсек. Площадь пожара составила три квадратных метра. В течение получаса пожар был локализован", - сообщил заместитель командира отделения 4-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Виталий Шмукиньш.
Владелец Volkswagen рассказал, что машина безотказно служила девять лет и на нее всегда можно было положиться. Все технические обслуживания проводились вовремя. На этом автомобиле семья побывала во многих странах, поэтому особенно тяжело мужчине было терять связанные с ним воспоминания.
"Совсем недавно был в сервисе, кажется, в прошлом месяце. Поменял тормозные диски и колодки, все привел в порядок. Еще и полный бак заправил. Сто литров со скидкой... Сегодня на рыбалку уже точно не поеду. Теперь еще думаю, как бы от жены не получить", - пошутил водитель.
На вопрос, за что жена может рассердиться, мужчина ответил: "Это ее любимая машина. Если бы твоя любимая машина сгорела, ты бы тоже расстроилась. Но хорошо хотя бы, что жена в тот момент не была за рулем".
Предварительно предполагается, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Другого объяснения случившемуся владелец автомобиля пока не находит. Машина серьезно повреждена, однако мужчина надеется, что часть материального ущерба удастся возместить с помощью страховки. Тогда семья сможет отправиться в новые поездки - или снова на рыбалку.