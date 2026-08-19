"Теперь бы от жены не получить": в Юрмале у приехавшего на рыбалку мужчины сгорела машина

"Совсем недавно был в сервисе, кажется, в прошлом месяце. Поменял тормозные диски и колодки, все привел в порядок. Еще и полный бак заправил. Сто литров со скидкой... Сегодня на рыбалку уже точно не поеду. Теперь еще думаю, как бы от жены не получить", - пошутил водитель.