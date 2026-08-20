Поживите с ними, тогда поймете: эксперт объяснил, почему пенсионерам в Латвии не обойтись без родных
Пенсии в Латвии индексируют, но для многих пожилых людей это не решает проблему нехватки денег. Эксперт призывает семьи самим увидеть, как живут их родители и бабушки с дедушками, чтобы оказать необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Латвии 1 октября 2026 года пройдет очередная индексация пенсий. Она затронет пенсии и страховые возмещения, а размер прибавки будет зависеть как от суммы пенсии, так и от накопленного страхового стажа.
В эфире программы "Preses klubs" руководитель Государственной службы пробации Имантс Юревичиус заявил, что многим пожилым людям в Латвии трудно обеспечивать достойную жизнь без помощи семьи. "Я думаю, что это очень хорошо, когда есть эта индексация, когда выделяются дополнительные финансовые средства. Но пожилым людям в Латвии трудно выживать, если у них нет поддержки родственников. Никакая индексация эту проблему не решит", - сказал эксперт.
По его словам, существенно увеличить пенсии для всех пожилых людей государству было бы крайне сложно, поскольку для этого потребовались бы огромные финансовые ресурсы. Поэтому рассчитывать на простое решение, которое сразу изменит финансовое положение всех пенсионеров, сейчас не приходится.
Говоря о материальных трудностях пожилых людей, Юревичиус вспомнил собственный опыт жизни с бабушкой и дедушкой. Он видел, как им приходилось каждый месяц тщательно планировать бюджет и решать, на что хватит денег, а от каких расходов придется отказаться. "Как рассчитывается бюджет на месяц, что можно себе позволить, а от чего приходится отказываться и так далее", - рассказал Юревичиус.
Именно поэтому эксперт призвал людей, у которых еще живы родители или бабушки и дедушки, внимательнее относиться к их повседневной жизни. По его мнению, иногда человеку достаточно самому пожить рядом с пожилым родственником, чтобы понять масштаб его финансовых проблем.
"Тех, у кого бабушки и дедушки еще живы, я призвал бы пожить какое-то время вместе с ними. Или с родителями, если они их не поддерживают. Тогда, возможно, появится мотивация помогать и чаще ездить в гости к своим пожилым родственникам", - отметил он.
Юревичиус считает, что именно семейная поддержка во многих случаях может стать важным дополнением к государственной помощи. При ограниченной пенсии пожилому человеку бывает сложно самостоятельно оплачивать все необходимые расходы и одновременно сохранять приемлемое качество жизни.
"Я думаю, без этой социальной поддержки невозможно качественно жить пожилым людям в нашей стране", - подчеркнул эксперт.