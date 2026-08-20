Поживите с ними, тогда поймете: эксперт объяснил, почему пенсионерам в Латвии не обойтись без родных

В эфире программы "Preses klubs" руководитель Государственной службы пробации Имантс Юревичиус заявил, что многим пожилым людям в Латвии трудно обеспечивать достойную жизнь без помощи семьи. "Я думаю, что это очень хорошо, когда есть эта индексация, когда выделяются дополнительные финансовые средства. Но пожилым людям в Латвии трудно выживать, если у них нет поддержки родственников. Никакая индексация эту проблему не решит", - сказал эксперт.