Сексуальное насилие в детском спорте: эксперты рассказали, какие правила могут спасти от трагедии

Несколько недель назад по подозрению в сексуальном насилии над своими воспитанниками был задержан хоккейный тренер. В официальном сообщении полиции, в котором имя задержанного не называлось, отмечалось, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с употреблением наркотиков. В неофициальных беседах с журналистами Латвийского телевидения родители бывших воспитанников признавались, что не подозревали его в наличии противоправных сексуальных наклонностей или проблемах с наркотиками, хотя и замечали, что он иногда злоупотреблял алкоголем. Эксперты также отмечают, что случаи сексуального насилия чаще всего происходят в семьях, поэтому тренеры не считаются основной группой риска, сообщает LSM+.