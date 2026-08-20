Сексуальное насилие в детском спорте: эксперты рассказали, какие правила могут спасти от трагедии
Сексуальное насилие над детьми невозможно предотвратить одними законами, однако спортивные клубы могут значительно снизить риски. Эксперты рассказывают, какие простые правила помогут защитить юных спортсменов и самих тренеров.
Несколько недель назад по подозрению в сексуальном насилии над своими воспитанниками был задержан хоккейный тренер. В официальном сообщении полиции, в котором имя задержанного не называлось, отмечалось, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с употреблением наркотиков. В неофициальных беседах с журналистами Латвийского телевидения родители бывших воспитанников признавались, что не подозревали его в наличии противоправных сексуальных наклонностей или проблемах с наркотиками, хотя и замечали, что он иногда злоупотреблял алкоголем. Эксперты также отмечают, что случаи сексуального насилия чаще всего происходят в семьях, поэтому тренеры не считаются основной группой риска, сообщает LSM+.
Тем не менее, существует ряд мер, которые спортивная отрасль может внедрить для обеспечения безопасности. «Мы не можем все урегулировать законодательно, поскольку виды спорта очень разные. Организационные структуры сильно различаются, поэтому каждой организации крайне важно иметь собственные правила и кодекс поведения, определяющие границы допустимого и недопустимого. Ведь нельзя создать набор идеальных правил, которые подошли бы и хоккею, и плаванию, и всем остальным видам спорта», — отметила член правления организации Centrs Dardedze Анда Авена.
«Существует ряд простых мер, которые можно внедрить — практик, доказавших свою эффективность во всем мире. Например, спортивной школе или клубу следует назначить ответственного за безопасность детей — человека, который не является ни тренером, ни близким другом или коллегой тренеров.
Иными словами, это должен быть нейтральный специалист, следящий за соблюдением установленных правил и наличием четкого протокола действий в подобных ситуациях», — говорит руководитель Центра психотерапии для подростков Нил Константинов.
Специалисты отмечают, что общественные нормы со временем меняются: то, что казалось приемлемым 20 или 30 лет назад, сегодня воспринимается совершенно иначе. Одним из примеров такого изменения является отношение к наготе, поэтому тренерам следует соблюдать границы безопасности, воздерживаясь от посещения душа или сауны вместе со своими подопечными. Анда Авена также подчеркивает, что комментарии касательно частей тела воспитанников — даже если они задумывались как комплименты, недопустимы.
«Сексуально окрашенные комментарии, рассказы о собственных любовных похождениях в юности или что-либо подобное — все это неприемлемо. Возможно, когда-то на такие вещи закрывали глаза, но сегодня этого быть не должно. Мы обязаны создать среду, в которой четко соблюдаются профессиональные границы. Начать можно с простого — например, с правила, запрещающего закрывать двери в помещениях, где находится взрослый. Мы хотим избежать ситуаций, когда взрослый остается наедине с ребенком вне поля зрения окружающих», — подчеркивает Нил Константинов.
Также эксперты указывают на то, что хорошей практикой стало бы посещение комнат, где проживают подопечные, двумя взрослыми. Это защитило бы обе стороны, в том числе самих тренеров, от ложных обвинений. Нил Константинов ранее работал в детских лагерях Великобритании, где такая практика применяется и ее несложно применять.
Однако невозможно разработать алгоритм, позволяющий выявить потенциальные риски на самом раннем этапе: «Ни один специалист не может сказать, что у конкретного человека в какой-то момент могут возникнуть преступные намерения. Это не под силу ни высококвалифицированным психотерапевтам, ни сотрудникам полиции, поэтому не стоит ожидать подобного и от детей».