ФОТО: в Латвии учредили премию имени легендарного шеф-повара Мартиньша Ритиньша

С 1976 по 1992 год Ритиньш работал в сети отелей Grand Metropolitan Hotels в Великобритании, а с 1984 по 1992 год был владельцем компании Martins Catering Ltd в Торонто, Канада. С 1994 года он был директором и шеф-поваром ресторана Vincents. После 23 лет работы в ресторане он покинул его в 2017 году. Vincents был закрыт в августе 2023 года.