В Латвии презентовали премию имени Мартиньша Ритиньша (19.08.2026)
19 августа состоялась официальная презентация ежегодной премии имени выдающегося шеф-повара Мартиньша Ритиньша и начался прием заявок на участие.
ФОТО: в Латвии учредили премию имени легендарного шеф-повара Мартиньша Ритиньша
19 августа состоялась официальная презентация ежегодной премии имени выдающегося шеф-повара Мартиньша Ритиньша и начался прием заявок на участие.
Премия будет вручаться раз в год в трех категориях - кулинарное искусство, гостеприимство и сельское хозяйство. В каждой категории по итогам открытого приема заявок и оценки независимого профессионального жюри будет определен один лауреат.
Подать заявку можно до 21 сентября. Выдвинуть кандидатуру может как сам участник, так и другой профессионал отрасли.
Планируется, что первая церемония вручения премии имени Ритиньша состоится 1 ноября 2026 года.
Этой весной было основано общество "Ежегодная премия имени Мартиньша Ритиньша". Его цель - повышать стандарты профессионального мастерства в латвийской гастрономии, укреплять престиж индустрии гостеприимства и вдохновлять новое поколение профессионалов, сохраняя память о Ритиньше и продолжая начатую им работу.
Гости на презентации книги Мартиньша Ритиньша "De Profundis. Mārtiņš Rītiņš"
Мартиньш Ритиньш родился 19 октября 1949 года в Великобритании. В 1971 году он окончил Вестминстерский технический колледж, а часть жизни провел в Канаде. С 1993 года жил в Латвии.
С 1976 по 1992 год Ритиньш работал в сети отелей Grand Metropolitan Hotels в Великобритании, а с 1984 по 1992 год был владельцем компании Martins Catering Ltd в Торонто, Канада. С 1994 года он был директором и шеф-поваром ресторана Vincents. После 23 лет работы в ресторане он покинул его в 2017 году. Vincents был закрыт в августе 2023 года.
Мартиньш Ритиньш умер 11 февраля 2022 года в возрасте 73 лет. Памятник известному шеф-повару установлен на Балтезерском кладбище.