После масштабных кибератак ЦИК проверяет безопасность выборов в Латвии

В рамках подготовки к выборам в Сейм 2026 года проводится усиленная проверка модулей Избирательной платформы, включая ETVR. Она предусматривает независимый аудит кибербезопасности, в ходе которого оцениваются не только сами информационные системы, но и процессы их разработки. Кроме того, Государственное агентство цифрового развития (VDAA) на постоянной основе сотрудничает с CERT.LV, используя предоставляемые центром услуги по мониторингу инфраструктуры и информационных систем. Это позволяет своевременно выявлять возможные угрозы и реагировать на них.