После масштабных кибератак ЦИК проверяет безопасность выборов в Латвии
После масштабной утечки данных CSDD, затронувшей миллионы записей, особое внимание приковано к безопасности предстоящих выборов в Сейм.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии пока не располагает информацией о том, что утечка данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) может повлиять на проведение выборов или создать угрозу избирательному процессу.
В ЦИК подчеркнули, что безопасность избирательных систем является одним из главных приоритетов. Организаторы выборов рассчитывают, что службы безопасности принимают все необходимые меры для предотвращения возможных угроз.
При этом недавние киберинциденты вновь продемонстрировали необходимость особенно тщательно проверять защищенность избирательной инфраструктуры и заранее выявлять возможные уязвимости.
Проверка избирательных систем началась еще в начале июля. Специалисты оценивают как производительность систем, так и возможные проблемы с их безопасностью. Тестирование проводит компания Tet, а его результаты дополнительно анализирует CERT.LV.
Особое внимание уделяется Электронному онлайн-регистру избирателей (ETVR), который во время выборов используется для проверки права граждан на голосование и регистрации их участия в выборах. В ЦИК пояснили, что система обрабатывает только те данные, которые необходимы для организации избирательного процесса, и не предназначена для накопления большого объема информации о различных сферах жизни жителей.
В рамках подготовки к выборам в Сейм 2026 года проводится усиленная проверка модулей Избирательной платформы, включая ETVR. Она предусматривает независимый аудит кибербезопасности, в ходе которого оцениваются не только сами информационные системы, но и процессы их разработки. Кроме того, Государственное агентство цифрового развития (VDAA) на постоянной основе сотрудничает с CERT.LV, используя предоставляемые центром услуги по мониторингу инфраструктуры и информационных систем. Это позволяет своевременно выявлять возможные угрозы и реагировать на них.
Перед выборами также проводится комплексное тестирование производительности и взаимодействия различных компонентов избирательной платформы. Его задача - убедиться в безопасности, стабильности и бесперебойной работе систем во время голосования. Выявленные риски и рекомендации специалистов анализируются, а необходимые меры должны быть реализованы до начала использования систем на выборах.
Вместе с тем из соображений безопасности ЦИК не раскрывает техническую архитектуру конкретных защитных решений, их конфигурацию, подробные результаты проверок и сведения об обнаруженных уязвимостях.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала проверку, в рамках которой будет оцениваться возможная ответственность должностных лиц и сотрудников CSDD в связи с кибератакой на ведомство. Проверка начата после обращения президента Латвии Эдгара Ринкевича.
Кибератака произошла в ночь с 7 на 8 августа. В результате злоумышленники получили доступ примерно к 1,2 млн записей о физических лицах и около 200 000 записей о юридических лицах, связанных с платежами, проведенными через CSDD за последние 18 лет. Полиция Латвии по факту произошедшего начала уголовный процесс.