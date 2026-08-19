Мать была потрясена, узнав, с кем ее 9-летний сын 2 года обсуждает смерть отца

Поэтому женщина была особенно потрясена, узнав, что дети обсуждают свои чувства с чат-ботом. "Я была просто потрясена тем, что младший сын, в частности, использовал его для этого и считал, что это хороший способ получить ответы. Мне казалось, что в нашей семье есть безопасное психологическое пространство. Мы говорим обо всем, я очень открыта с ними. Но, как я уже сказала, делаем это с учетом их возраста", - рассказала она.