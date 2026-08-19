Мать была потрясена, узнав, с кем ее 9-летний сын 2 года обсуждает смерть отца
После потери мужа и отца двоих детей Луиза долго пыталась объяснить сыновьям его внезапную смерть в автокатастрофе. Но через два года после смерти мужа Джона 42-летняя женщина узнала от младшего сына, которому было 9 лет, что он использовал ChatGPT, чтобы рассказывать о своем горе и обсуждать переживания.
"Он был очень доволен ответами чат-бота и сказал, что его друзья вообще не могли отвечать ему подобным образом. Он считал, что это единственный "человек", который за долгое время действительно его понял", - рассказала Луиза.
Новое исследование показало, что почти треть британских родителей замечала, что их дети используют инструменты на основе искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT, для общения и эмоциональной поддержки вместо реальных людей.
Исследование, проведенное компанией по цифровой безопасности Norton, показало, что родители все больше беспокоятся из-за использования детьми ИИ в качестве собеседника. Многие также опасаются, что детям становится сложно отличать созданный искусственным интеллектом контент от реальности, пишет Daily Mail.
Раньше они вместе обсуждали подобные вопросы
Для Луизы эта проблема особенно актуальна, поскольку ее сыновьям девять и 12 лет, а большинство их сверстников просто не способны понять, через что они проходят.
"Мы потеряли папу, и у меня с мальчиками очень близкие отношения. Но из-за обстоятельств его смерти они хотят знать подробности. При этом для их переживания утраты очень важно, чтобы информация соответствовала их возрасту", - объяснила женщина.
По ее словам, до недавнего времени она могла сама контролировать то, как рассказывает детям о смерти отца, и давать им соответствующие возрасту ответы. Но появление ChatGPT изменило ситуацию. Луиза рассказала, что младший сын, имя которого она решила не раскрывать, рассказал чат-боту всю историю смерти отца в результате ДТП.
Затем он задавал вопросы: "Почему мама общается с полицией?", "Что такое адвокат?", "Почему мама разговаривает с адвокатом?" и "Почему водитель, который сбил папу, не сидит в тюрьме?"
Старший сын, по словам Луизы, больше интересовался отношениями со сверстниками. Он спрашивал ИИ, может ли доверять новым друзьям в средней школе и рассказывать им о смерти отца. Мальчик боялся, что над ним будут издеваться или друзья перестанут с ним общаться, если он расскажет о пережитой травме.
Луиза говорит, что всегда поддерживала с детьми очень близкие отношения и раньше они вместе обсуждали подобные вопросы.
"Это просто показывает, насколько сильно они доверились этому ИИ. И куда мог бы зайти этот разговор, если бы младший сын сам не рассказал мне?" - сказала она.
По мнению женщины, дети в таком возрасте еще не способны в полной мере осознать, что разговаривают не с человеком, а с машиной, работающей на основе алгоритмов.
"Они ищут ответы о смерти отца и о том, как справиться с этим. Но на самом деле часть этого процесса связана с тем, чтобы быть человеком. Простых решений не существует. Нужно самостоятельно пережить свои эмоции и признать их, и этого ИИ никогда не сможет сделать за него", - считает Луиза.
Родителям все сложнее контролировать использование ИИ
Луиза признается, что особенно сложно ей приходится как матери, которая одна воспитывает двух детей. По ее словам, полностью контролировать действия детей в интернете практически невозможно. Школьные задания выполняются онлайн, а в школе ее старшего сына даже поощряют использовать ИИ в учебе.
"Это очень сложный баланс, потому что это отличный ресурс для обучения, но практически невозможно помешать детям использовать ИИ и для других целей", - сказала женщина.
Исследователи некоммерческой организации Internet Matters выяснили, что 35% детей, пользующихся ИИ-чат-ботами, воспринимают общение с ними как разговор с другом. Среди уязвимых детей этот показатель достигает 50%. Еще 12% детей рассказали, что обращаются к чат-ботам, потому что им "больше не с кем поговорить".
Исследование также показало, что чат-боты помогают подросткам принимать повседневные решения и дают советы по личным проблемам. При этом доля детей, использующих ChatGPT, почти удвоилась - с 23% в 2023 году до 43% в текущем году.
Луиза потратила несколько лет на поиски подходящего для возраста сыновей способа рассказать им о внезапной смерти отца. Она также организовала для детей встречи с психотерапевтом, чтобы они могли справиться с пережитым шоком и горем.
Поэтому женщина была особенно потрясена, узнав, что дети обсуждают свои чувства с чат-ботом. "Я была просто потрясена тем, что младший сын, в частности, использовал его для этого и считал, что это хороший способ получить ответы. Мне казалось, что в нашей семье есть безопасное психологическое пространство. Мы говорим обо всем, я очень открыта с ними. Но, как я уже сказала, делаем это с учетом их возраста", - рассказала она.
Луиза считает, что ИИ-чат-боты должны иметь дополнительные ограничения, которые не позволяли бы детям получать ответы на вопросы, не соответствующие их возрасту.
Руководитель глобального направления исследований мошенничества Norton Лейла Бильже заявила, что искусственный интеллект вывел понятие "опасности общения с незнакомцами" на новый уровень.
"Родители последние несколько лет пытаются справиться с новыми рисками, которые ИИ создает для детей, а технологии продолжают развиваться", - отметила она.
По ее словам, родителям важно регулярно разговаривать с детьми о том, что они видят в интернете, с кем общаются и какие странные или непонятные ситуации с ними происходят.
Представитель OpenAI подчеркнул, что ChatGPT предназначен для пользователей от 13 лет. По словам компании, система обучена рекомендовать обращаться за поддержкой к людям в реальной жизни, если подросток задает вопросы, свидетельствующие о необходимости такой помощи.
В OpenAI также сообщили, что используют технологию определения возраста для применения дополнительных мер защиты подростков, а родительский контроль позволяет семьям настраивать параметры безопасности.