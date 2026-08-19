"Не нужно искать только Россию": бывший командующий НВС предупредил о возможных провокациях перед выборами

Турлайс согласился с прозвучавшим в студии программы "Preses klubs" мнением о том, что государству прежде всего необходимо посмотреть на себя - на принимаемые решения и на то, каким образом власть разговаривает с обществом. "Что мы делаем и как мы делаем? Повторюсь, основа - это экономика и сплоченное общество", - заявил он. По словам Турлайса, ответственность за создание устойчивого общества лежит не только на самих гражданах. Важную роль должны играть государственное руководство и все люди, обладающие властью и способные влиять на происходящее в стране.