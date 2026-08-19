"Не нужно искать только Россию": бывший командующий НВС предупредил о возможных провокациях перед выборами
Бывший командующий НВС Латвии Дайнис Турлайс предупредил: приближающиеся выборы создают "идеальную почву" для провокаций и раскола общества, причем опасность может исходить не только извне, но и от местных политиков.
Турлайс согласился с прозвучавшим в студии программы "Preses klubs" мнением о том, что государству прежде всего необходимо посмотреть на себя - на принимаемые решения и на то, каким образом власть разговаривает с обществом. "Что мы делаем и как мы делаем? Повторюсь, основа - это экономика и сплоченное общество", - заявил он. По словам Турлайса, ответственность за создание устойчивого общества лежит не только на самих гражданах. Важную роль должны играть государственное руководство и все люди, обладающие властью и способные влиять на происходящее в стране.
Особенно уязвимым периодом, по его мнению, становится предвыборное время. Политическая борьба усиливает существующие противоречия, а различные силы получают возможность использовать их для достижения собственных целей. "Сейчас мы находимся в предвыборном времени - просто идеальная почва для провокаций и различных семян, которые могут раскачать, расколоть и изменить общество", - предупредил Турлайс.
При этом эксперт считает ошибочным объяснять каждый случай общественного раскола исключительно влиянием России или других зарубежных сил.
"Тут не надо Россию искать. От имени России это может сделать и какая-нибудь политическая партия в своих интересах", - отметил он.
По мнению Турлайса, именно поэтому гражданам необходимо особенно внимательно относиться к информации, которую они получают во время предвыборной кампании. Недостаточно просто услышать какое-либо утверждение по телевидению или прочитать его в интернете - необходимо самостоятельно проверять факты и анализировать происходящее. "Здесь должна быть такая критическая позиция по отношению к услышанному, увиденному и способность самим анализировать факты, анализировать вещи и планировать свои действия и поступки", - призвал бывший командующий НВС.
Турлайс считает, что латвийское общество нельзя считать наивным или неспособным самостоятельно оценивать информацию. Однако он напомнил о старом политическом афоризме, который слышал еще в молодости и который, по его мнению, сохраняет актуальность. "Пропаганда превращает человека в биологическую массу", - процитировал он.
В качестве примера Турлайс привел современную Россию. По его оценке, значительная часть российского общества готова принимать происходящее как норму, в том числе гибель людей на войне. "Они готовы эту свою массу отдать на поле боя, просто как пушечное мясо. Сталина нет, но принципиально этот завет остался в силе", - заявил он.