Спортивная площадка в Ильгюциемсе
19 августа в Ильгюциемсе, на улице Цемента, 10, в спортивной атмосфере открыли проект бюджета соучастия "Спортивная площадка в Ильгюциемсе". Он ...
ФОТО: в Ильгюциемсе открыли новую спортивную площадку, которую выбрали сами жители
19 августа в Ильгюциемсе, на улице Цемента, 10, в спортивной атмосфере открыли проект бюджета соучастия "Спортивная площадка в Ильгюциемсе". Он был реализован благодаря инициативе общества районов Дзирциемс и Ильгюциемс.
Бюджет соучастия дает жителям возможность самим решать, как улучшать свой район, предлагая идеи и голосуя за проекты, которые необходимо реализовать в городе.
Открытие площадки началось с баскетбольного матча между молодежными командами, который символически дал старт новому месту для встреч, занятий спортом и совместного отдыха.
Цель проекта заключалась в создании в Ильгюциемсе современного и безопасного пространства для молодежи и других жителей района, которое способствовало бы физической активности и активному проведению свободного времени.
Ранее на этом месте уже находилась спортивная площадка, однако долгое время она была в плохом состоянии и не могла полноценно использоваться. При этом в районе не хватало общественных пространств, специально приспособленных для подростков и молодежи.
Теперь на улице Цемента появилась многофункциональная площадка размером 15 на 28 метров. Она соответствует требованиям международных соревнований по баскетболу и позволит проводить здесь также соревнования местного уровня.
На площадке можно играть в баскетбол, кроме того, предусмотрено использование переносных сеток для волейбола и тенниса, благодаря чему пространство подходит для разных видов спорта и активного отдыха.
Площадку окружает металлическое ограждение высотой четыре метра, установлены двое запирающихся ворот, а также четыре опоры освещения с прожекторами, чтобы территорией можно было безопасно пользоваться и в темное время суток.
Новая спортивная площадка стала также первым шагом к более масштабному благоустройству двора жилых домов. В дальнейшем это должно улучшить внешний вид территории, ее безопасность и доступность для жителей района.