Еще в одной стране запретили скрывающую лицо одежду: штрафы достигнут 3000 евро
Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, запрещающий полностью скрывать лицо в общественных местах. Документ, который португальские СМИ уже называют "законом о бурке", предусматривает штрафы до 3000 евро.
Формально запрет касается любой одежды, мешающей идентифицировать человека, однако главным образом он затрагивает традиционные мусульманские головные уборы, полностью закрывающие лицо, сообщает Euractiv. "Лицо следует считать центральным элементом человеческой идентичности и коммуникации", - заявил Антониу Жозе Сегуру.
Окончательный вариант закона был принят парламентом в июле. Его поддержали правящая консервативная коалиция и находящиеся в оппозиции национал-консервативные силы. Левые партии выступили против документа.
Закон запрещает в общественных местах носить одежду, предназначенную для полного сокрытия лица либо препятствующую идентификации человека. При этом под запрет попадает не только добровольное закрытие лица. Документ также запрещает принуждать другого человека скрывать лицо по причинам, связанным с полом, религией, возрастом или происхождением.
На практике основное внимание уделяется традиционной одежде некоторых мусульманских женщин - в частности, никабу и бурке, полностью или практически полностью закрывающим лицо. Именно поэтому новый документ получил в португальских СМИ неофициальное название "закона о бурке". Правозащитные организации, в свою очередь, указывают, что подобные ограничения могут затрагивать право женщин самостоятельно выбирать одежду и фактически ограничивать религиозную свободу. При этом власти предусмотрели целый ряд исключений - такие как медицинские, профессиональные, художественные или связанные с погодными условиями потребности.
Сам Сегуру признал чувствительность вопроса, отметив, что он имеет "очень деликатный социальный и культурный характер".
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 150 до 3000 евро.