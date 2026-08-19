Еще в одной стране запретили скрывающую лицо одежду: штрафы достигнут 3000 евро

На практике основное внимание уделяется традиционной одежде некоторых мусульманских женщин - в частности, никабу и бурке, полностью или практически полностью закрывающим лицо. Именно поэтому новый документ получил в португальских СМИ неофициальное название "закона о бурке". Правозащитные организации, в свою очередь, указывают, что подобные ограничения могут затрагивать право женщин самостоятельно выбирать одежду и фактически ограничивать религиозную свободу. При этом власти предусмотрели целый ряд исключений - такие как медицинские, профессиональные, художественные или связанные с погодными условиями потребности.