Полиция Риги ищет тех, кто нарисовал пешеходный переход, а жители их благодарят
В Риге неизвестные ночью нарисовали на дороге подобие пешеходного перехода и демонтировали часть ограждения. Полиция начала административный процесс и разыскивают виновных в этой хулиганской выходке.
Как сообщили в Рижской муниципальной полиции, инцидент произошел 6 августа с 22.40 до 23.20 на проспекте Вецакю, напротив дома №32E. Неизвестные покрасили проезжую часть, визуально стилизовав ее под пешеходный переход, а также демонтировали один сегмент защитного ограждения.
Полиция призвала всех, кто располагает информацией о произошедшем или чьи видеорегистраторы могли зафиксировать происходящее, связаться с правоохранителями (67105702 или 67181818 или напишите электронное письмо на адрес rpp.zrp@riga.lv). По факту нарушения Закона о дорожном движении начат процесс об административном правонарушении.
Однако в комментариях под сообщением полиции многие пользователи посмотрели на ситуацию совершенно иначе.
"Ну раз муниципальный департамент годами не может устроить пешеходный переход, общество берет это в свои руки", - написала одна рижанка. Другой пользователь призвал муниципальную полицию фактически поблагодарить авторов за демонтаж ограждения. По его мнению, конструкция сама по себе может представлять опасность. "Вам бы нужно сказать спасибо за бесплатный демонтаж этого скотского забора. Если в него врежется кто-нибудь, шутки плохи", - заявил он, добавив, что недавно в такое ограждение якобы врезался мотоциклист. По его оценке, это не средство безопасности, а "антибезопасное оборудование".
Некоторые комментаторы связали произошедшее с более широкой проблемой отношения Рижской думы к безопасности пешеходов. Один из пользователей назвал подобные действия "урбанистическим сопротивлением", напомнив, что в Чиекуркалнсе жители уже сталкивались с ситуациями, когда опасные проблемы на дорогах долго не решались и людям приходилось действовать самостоятельно. "Что делать, если иначе не понимают?" - написал он.
При этом в комментариях неоднократно звучала одна и та же мысль: людям действительно нужен пешеходный переход в этом месте. Впрочем, не все поддержали ночную акцию. Один из комментаторов назвал произошедшее просто "хулиганством", а другие напомнили, что самостоятельно наносить дорожную разметку и демонтировать элементы инфраструктуры опасно и незаконно.