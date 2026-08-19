Полиция Риги ищет тех, кто нарисовал пешеходный переход, а жители их благодарят

"Ну раз муниципальный департамент годами не может устроить пешеходный переход, общество берет это в свои руки", - написала одна рижанка. Другой пользователь призвал муниципальную полицию фактически поблагодарить авторов за демонтаж ограждения. По его мнению, конструкция сама по себе может представлять опасность. "Вам бы нужно сказать спасибо за бесплатный демонтаж этого скотского забора. Если в него врежется кто-нибудь, шутки плохи", - заявил он, добавив, что недавно в такое ограждение якобы врезался мотоциклист. По его оценке, это не средство безопасности, а "антибезопасное оборудование".