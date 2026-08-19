В четверг Латвию накроют кратковременные дожди, но в Риге к вечеру распогодится
Фото: flickr/rigasdome
Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, а в Риге после дождливого утра выглянет солнце.
В Латвии

В четверг Латвию накроют кратковременные дожди, но в Риге к вечеру распогодится

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В четверг погода в Латвии будет неустойчивой - местами ожидаются неприятные сюрпризы, однако в течение дня ситуация начнет меняться.

В ночь на четверг небо с запада постепенно затянет облаками, во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди. Местами в Курземе дождь будет сильным, локально возможна гроза.

Будет дуть слабый до умеренного ветер южных направлений. В отдельных районах образуются туман и дымка. Температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.

В Риге небо временами будут закрывать облака, периодически пройдет дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер. Температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.

В четверг ожидается переменная облачность, во многих районах страны днем также пройдут кратковременные дожди. Местами возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, на морском побережье порывы усилятся до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В столице в первой половине дня облака временами будут приносить дождь, однако после полудня солнца станет больше, а осадки прекратятся. Продолжит дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер. Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.

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