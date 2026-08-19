В четверг Латвию накроют кратковременные дожди, но в Риге к вечеру распогодится
В четверг погода в Латвии будет неустойчивой - местами ожидаются неприятные сюрпризы, однако в течение дня ситуация начнет меняться.
В ночь на четверг небо с запада постепенно затянет облаками, во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди. Местами в Курземе дождь будет сильным, локально возможна гроза.
Будет дуть слабый до умеренного ветер южных направлений. В отдельных районах образуются туман и дымка. Температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.
В Риге небо временами будут закрывать облака, периодически пройдет дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер. Температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.
В четверг ожидается переменная облачность, во многих районах страны днем также пройдут кратковременные дожди. Местами возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, на морском побережье порывы усилятся до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.
В столице в первой половине дня облака временами будут приносить дождь, однако после полудня солнца станет больше, а осадки прекратятся. Продолжит дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер. Температура воздуха будет держаться около +20 градусов.