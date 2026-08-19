Ринкевич обратился в прокуратуру из-за утечки данных CSDD

Учитывая изложенное в письме президента, 19 августа в Департаменте защиты государственной безопасности Генеральной прокуратуры была начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем CSDD. В прокуратуре отмечают, что произошедшее затронуло права и законные интересы граждан и государства, а также создало существенную угрозу государственной безопасности.