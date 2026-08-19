Ринкевич обратился в прокуратуру из-за утечки данных CSDD
19 августа этого года в прокуратуру Латвийской Республики поступило заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича с просьбой проверить факты. С учетом пункта 2 части второй статьи 16 Закона о прокуратуре президент попросил начать прокурорскую проверку и принять необходимые меры в связи с утечкой данных из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Учитывая изложенное в письме президента, 19 августа в Департаменте защиты государственной безопасности Генеральной прокуратуры была начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем CSDD. В прокуратуре отмечают, что произошедшее затронуло права и законные интересы граждан и государства, а также создало существенную угрозу государственной безопасности.
В ходе проверки будет оцениваться возможная ответственность должностных лиц и сотрудников CSDD, а также других связанных с дирекцией предприятий, действия или бездействие которых могли привести к утечке данных.
Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции был начат уголовный процесс по факту самовольного доступа к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действий с устройствами, предназначенными для воздействия на ресурсы таких систем.
По данным прокуратуры, с 8 по 10 августа 2026 года был осуществлен несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных государственного АО Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), в результате чего произошла утечка персональных и других данных.
В рамках уголовного процесса следственные органы совместно с Департаментом защиты государственной безопасности Генеральной прокуратуры проводят расследование, чтобы установить лицо, которое сознательно направило свои действия против государственной информационной системы - Государственного регистра транспортных средств и их водителей, оператором которого является CSDD. В прокуратуре подчеркивают, что такие действия создали угрозу государственной безопасности.
Прокуратура также напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.