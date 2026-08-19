Несмотря ни на что, зарплаты министров и депутатов Латвии растут - сколько они должны получать в 2027 году
Фото: LETA
Зарплаты латвийских политиков снова могут вырасти.
В Латвии

Несмотря ни на что, зарплаты министров и депутатов Латвии растут - сколько они должны получать в 2027 году

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Если Сейм утвердит государственный бюджет Латвии на 2027 год, зарплаты министров и депутатов парламента увеличатся на несколько сотен евро. Больше всего прибавят президенту страны, премьер-министру и спикеру Сейма.

Согласно информации Государственной канцелярии, опубликованной на сайте Кабинета министров, в 2027 году зарплата министра до уплаты налогов составит 8107 евро в месяц. Это на 437 евро больше, чем сейчас.

Зарплата депутата Сейма вырастет на 246 евро и достигнет 4576 евро брутто в месяц.

Еще больше увеличится вознаграждение трех высших государственных должностных лиц. Зарплаты президента Латвии, председателя Сейма и премьер-министра вырастут на 494 евро - с нынешних 8659 до 9153 евро в месяц до уплаты налогов.

При этом окончательный размер повышения пока не гарантирован. В Государственной канцелярии пояснили, что закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает ежегодный расчет базовой месячной зарплаты. Государственная канцелярия должна опубликовать размер базовой зарплаты на следующий год до 1 мая.

Однако при подготовке государственного бюджета правительство и Сейм могут принять решение ограничить рост зарплат или полностью его заморозить.

Так уже произошло в последние годы. При формировании бюджета на 2025 год индексацию базовой месячной зарплаты ограничили коэффициентом 2,6%, хотя по установленной законом формуле повышение должно было быть выше. При подготовке бюджета на 2026 год было принято еще более жесткое решение - не повышать базовую месячную зарплату вообще. В результате в 2026 году она сохранилась на уровне 2025 года.

Таким образом, указанные суммы на 2027 год отражают предусмотренный расчетный рост, но окончательный размер выплат будет зависеть от решений при утверждении бюджета.

Темы

Государственная канцелярия2026 годСейм2025 годКабинет министров

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