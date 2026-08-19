Несмотря ни на что, зарплаты министров и депутатов Латвии растут - сколько они должны получать в 2027 году
Если Сейм утвердит государственный бюджет Латвии на 2027 год, зарплаты министров и депутатов парламента увеличатся на несколько сотен евро. Больше всего прибавят президенту страны, премьер-министру и спикеру Сейма.
Согласно информации Государственной канцелярии, опубликованной на сайте Кабинета министров, в 2027 году зарплата министра до уплаты налогов составит 8107 евро в месяц. Это на 437 евро больше, чем сейчас.
Зарплата депутата Сейма вырастет на 246 евро и достигнет 4576 евро брутто в месяц.
Еще больше увеличится вознаграждение трех высших государственных должностных лиц. Зарплаты президента Латвии, председателя Сейма и премьер-министра вырастут на 494 евро - с нынешних 8659 до 9153 евро в месяц до уплаты налогов.
При этом окончательный размер повышения пока не гарантирован. В Государственной канцелярии пояснили, что закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает ежегодный расчет базовой месячной зарплаты. Государственная канцелярия должна опубликовать размер базовой зарплаты на следующий год до 1 мая.
Однако при подготовке государственного бюджета правительство и Сейм могут принять решение ограничить рост зарплат или полностью его заморозить.
Так уже произошло в последние годы. При формировании бюджета на 2025 год индексацию базовой месячной зарплаты ограничили коэффициентом 2,6%, хотя по установленной законом формуле повышение должно было быть выше. При подготовке бюджета на 2026 год было принято еще более жесткое решение - не повышать базовую месячную зарплату вообще. В результате в 2026 году она сохранилась на уровне 2025 года.
Таким образом, указанные суммы на 2027 год отражают предусмотренный расчетный рост, но окончательный размер выплат будет зависеть от решений при утверждении бюджета.