Несмотря ни на что, зарплаты министров и депутатов Латвии растут - сколько они должны получать в 2027 году

Так уже произошло в последние годы. При формировании бюджета на 2025 год индексацию базовой месячной зарплаты ограничили коэффициентом 2,6%, хотя по установленной законом формуле повышение должно было быть выше. При подготовке бюджета на 2026 год было принято еще более жесткое решение - не повышать базовую месячную зарплату вообще. В результате в 2026 году она сохранилась на уровне 2025 года.