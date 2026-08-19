Один из крупнейших производителей молочной продукции Латвии перейдет под контроль эстонской компании
Материнская компания эстонского производителя сырого молока Agrone - Falber Investments - подписала соглашение о приобретении концерна акционерного общества Rīgas piena kombināts, в состав которого также входит Valmieras piens.
Для завершения сделки необходимо получить разрешения органов по надзору за конкуренцией Эстонии и Латвии. По соглашению сторон финансовые условия сделки не раскрываются.
В компании пояснили, что планируемая сделка объединит взаимодополняющие компетенции двух крупных предприятий молочной отрасли Балтии.
Председатель правления группы Agrone Раул Йетс отметил, что компания видит большой потенциал в объединении знаний и опыта двух предприятий.
Agrone последовательно развивалась, уделяя основное внимание инновационному сельскому хозяйству, высоким экологическим показателям, благополучию животных и производству высококачественного сырого молока. В свою очередь, Rīgas piena kombināts обладает значительным опытом в переработке молока, разработке новых продуктов и брендов, а также в работе с потребителями.
По словам Йетса, после завершения сделки может быть создана прочная основа для дальнейшего развития предприятий и значительного укрепления их конкурентоспособности на рынках Балтии и экспортных рынках.
Председатель совета Rīgas piena kombināts Сорен Лауридсен заявил, что после завершения сделки предприятие сможет воспользоваться преимуществами вертикальной интеграции и создать более прочную основу для долгосрочного развития.
По его мнению, сделка позволит Rīgas piena kombināts эффективнее использовать рыночные возможности, ускорить внедрение инноваций и продолжить развитие стратегически важных категорий молочных продуктов. К ним относятся сырные закуски и творожные сырки, молочные напитки, йогурты и готовые блюда, предназначенные как для Балтийского региона, так и для международных рынков.
Председатель правления Rīgas piena kombināts Артур Чирьевскис подчеркнул, что планируемая сделка позволит предприятию стать частью сильной балтийской молочной группы, обладающей опытом на всех этапах производства молочной продукции. Одновременно это создаст стабильную основу для дальнейшего развития производства, профессиональных компетенций и брендов, созданных компанией в Латвии.
До завершения сделки Agrone и Rīgas piena kombināts продолжат работать как независимые предприятия. Подписание соглашения не приведет к немедленным изменениям в повседневной деятельности Rīgas piena kombināts и Valmieras piens.
Компании продолжат производство и сотрудничество с сотрудниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем порядке. О дальнейших действиях после получения необходимых разрешений регуляторов предприятия сообщат отдельно.
Группа Agrone управляет в Эстонии примерно 14 500 гектарами сельскохозяйственных земель. Ежегодно она производит около 70 000 тонн сырого молока, 35 000 тонн зерновых и масличных культур, а также 40 миллионов яиц.
Как сообщалось ранее, в начале июня этого года международный производитель мороженого Froneri после завершения сделки по продаже европейского бизнеса Food Union по производству мороженого стал владельцем молокоперерабатывающего предприятия Rīgas saldējuma fabrika.
Молочный бизнес Food Union с этого времени продолжает работу в составе Rīgas piena kombināts, которому также обновили визуальную идентичность бренда.
В прошлом году оборот Rīgas piena kombināts составил 155,823 миллиона евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. При этом компания понесла убытки в размере 610 104 евро, тогда как предыдущий год завершила с прибылью.
Компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 52,939 миллиона евро. По данным Firmas.lv, конечным бенефициаром Rīgas piena kombināts является проживающий в Гонконге гражданин Великобритании Дерек Рой Крейн.