Один из крупнейших производителей молочной продукции Латвии перейдет под контроль эстонской компании

По его мнению, сделка позволит Rīgas piena kombināts эффективнее использовать рыночные возможности, ускорить внедрение инноваций и продолжить развитие стратегически важных категорий молочных продуктов. К ним относятся сырные закуски и творожные сырки, молочные напитки, йогурты и готовые блюда, предназначенные как для Балтийского региона, так и для международных рынков.