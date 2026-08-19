"Оборотня" недостаточно: Ринкевич хочет больше защиты от нелегальных мигрантов

По словам президента, ситуация на границе остается нестабильной: в одни дни миграционное давление усиливается, в другие - снижается. Во время поездки Ринкевич встретился с экипажами Госполиции, пограничниками и военнослужащими Национальных вооруженных сил. Он отметил активную работу и координацию между различными службами, задействованными в охране границы.