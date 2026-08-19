"Оборотня" недостаточно: Ринкевич хочет больше защиты от нелегальных мигрантов
Операция Vilkatis ("Оборотень") помогает сдерживать нелегальную миграцию на границе Латвии и Беларуси, но президент Эдгар Ринкевич предупреждает: временных мер недостаточно - стране нужны усиление погранслужбы и долгосрочные решения.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Андрисом Кулбергсом Ринкевич рассказал, что проинформировал главу правительства о своем визите на латвийско-белорусскую границу, который состоялся в понедельник. Стороны также обсудили ход операции Vilkatis.
По словам президента, ситуация на границе остается нестабильной: в одни дни миграционное давление усиливается, в другие - снижается. Во время поездки Ринкевич встретился с экипажами Госполиции, пограничниками и военнослужащими Национальных вооруженных сил. Он отметил активную работу и координацию между различными службами, задействованными в охране границы.
Президент поблагодарил Государственную пограничную службу, Госполицию, Национальные вооруженные силы и земессаргов за работу на восточной границе.
При этом Ринкевич подчеркнул, что миграционное давление не прекращается. По его мнению, масштабные совместные операции позволяют максимально снизить число попыток незаконного пересечения границы, однако одной только оперативной работой проблему решить нельзя.
"Одновременно с решениями в области пограничной инфраструктуры необходимо оценивать возможности усиления Государственной пограничной службы и расширения ее повседневной работы", - заявил президент.
Операция Vilkatis началась в Латвии на прошлой неделе по инициативе премьер-министра Андриса Кулбергса. В ней синхронно участвуют все ответственные службы. Решение о проведении операции было принято после оценки ситуации, проведенной представителями оборонного и внутренних ведомств, с целью усилить безопасность восточной границы Латвии.