ФОТО: Детская больница показала результаты масштабной реконструкции и технической модернизации

"В Детской больнице мы инвестируем не только в инфраструктуру и современное техническое оснащение - мы вкладываем средства в более качественное и безопасное здравоохранение. Финансирование Фонда восстановления ЕС позволяет выполнить работы, пользу от которых можно будет почувствовать не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе", - заявил министр финансов Марис Кучинскис.