Обновления в Детской больнице (2026)
После завершения работ по улучшению инфраструктуры и модернизации технического оснащения, реализованных благодаря финансированию Фонда восстановления Европейского союза, 19 августа в ...
ФОТО: Детская больница показала результаты масштабной реконструкции и технической модернизации
После завершения работ по улучшению инфраструктуры и модернизации технического оснащения, реализованных благодаря финансированию Фонда восстановления Европейского союза (ЕС), 19 августа в Детской клинической университетской больнице состоялось торжественное открытие новых объектов.
Во время мероприятия были открыты несколько важных объектов, которые должны повысить качество лечения и ухода за пациентами. В их числе шесть модернизированных операционных залов и отремонтированное историческое здание, где начал работу новый Центр нейропсихического развития.
Для развития обучения с использованием симуляций в больнице также создали и оборудовали новое помещение Симуляционного учебного центра. Кроме того, были приобретены информационные технологии и медицинское оборудование, которые позволят улучшить лечебный процесс, повысить безопасность пациентов и обеспечить бесперебойную работу больницы.
"Каждый обновленный квадратный метр служит детям"
"Каждый обновленный квадратный метр, каждая современная технология - это часть современной среды, поддерживающей лечебный процесс для ребенка, его семьи и медицинского персонала. Особенно радует создание помещений Симуляционного учебного центра - это инвестиция в знания и навыки медиков, которая означает более безопасное и качественное лечение детей по всей Латвии. Это вклад в развитие Латвии и наше будущее", - подчеркнул министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
По словам министра, возможности европейских фондов необходимо использовать именно для целенаправленных инвестиций, ориентированных на повышение качества медицинской помощи и пользу для пациентов.
Улучшение инфраструктуры требует значительных финансовых средств. В последние годы реализация таких проектов в Латвии стала возможной благодаря финансированию, предоставленному Механизмом восстановления и устойчивости ЕС, или Фондом восстановления.
Инвестиции должны приносить реальную пользу людям
"В Детской больнице мы инвестируем не только в инфраструктуру и современное техническое оснащение - мы вкладываем средства в более качественное и безопасное здравоохранение. Финансирование Фонда восстановления ЕС позволяет выполнить работы, пользу от которых можно будет почувствовать не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе", - заявил министр финансов Марис Кучинскис.
Он подчеркнул, что государственное и европейское финансирование должно превращаться в реальную пользу для людей.
"Инвестируя в здоровье детей, качество лечения, безопасность пациентов и профессиональное развитие медиков, мы укрепляем здравоохранение и создаем лучшие условия для будущего", - отметил министр.
В рамках проекта "Развитие интегрированной системы здравоохранения Детской клинической университетской больницы" была реализована 21 инициатива, значительно улучшившая условия и возможности больницы.
Европейское финансирование позволило создать более безопасную среду
"После завершения этого масштабного этапа инвестиций Фонда восстановления в Детской больнице мы видим очень конкретные результаты европейских вложений. Эти инвестиции позволили создать более современную и безопасную лечебную среду, улучшить условия труда специалистов здравоохранения и, что самое главное, обеспечить более качественную помощь детям", - подчеркнул руководитель представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс.
По его словам, именно в этом и заключается цель Фонда восстановления - направлять инвестиции на благо общества и долгосрочное укрепление системы здравоохранения Латвии.
Новый центр объединит помощь детям в одном месте
"Сегодня мы открываем не просто отремонтированные помещения и новое оборудование. Мы открываем новые возможности - для детей своевременно получать более качественную помощь, для семей чувствовать себя безопаснее, а для наших специалистов работать в среде, соответствующей требованиям современной медицины", - заявил председатель правления Детской больницы Валтс Аболс.
По его словам, новый Центр нейропсихического развития позволит организовать в одном месте скоординированную помощь, адаптированную к потребностям детей.
Модернизированный операционный блок должен повысить качество лечения и безопасность пациентов, а Симуляционный учебный центр поможет медицинским командам постоянно совершенствовать свои навыки. "Развитие Детской больницы не останавливается с завершением проекта - шаг за шагом мы создаем больницу, в которой инфраструктура, технологии и профессиональные знания служат одной цели - достижению наилучшего возможного результата для здоровья ребенка. Благодарим Европейский союз, Латвийское государство и всех партнеров за значительный вклад в здоровье детей Латвии", - подчеркнул Аболс.
На основной проект направили почти 41 миллион евро
Инфраструктурные объекты были созданы и отремонтированы в рамках проекта Фонда восстановления ЕС "Развитие интегрированной системы здравоохранения Детской клинической университетской больницы".
Проект реализовывался с 22 ноября 2022 года по 30 июня 2026 года. Его общий бюджет составил 40 958 808 евро, из которых 33 860 399 евро предоставил Фонд восстановления ЕС.
Помещение Симуляционного учебного центра отремонтировали и оборудовали в рамках отдельного проекта "Симуляционные технологии для развития навыков человеческих ресурсов Детской клинической университетской больницы".
Этот проект реализовывался с 10 апреля 2025 года по 30 июня 2026 года. Его общий бюджет составил 550 444 евро, из которых 452 321 евро были выделены Фондом восстановления ЕС.
Что еще изменилось в Детской больнице
Благодаря финансированию Фонда восстановления ЕС осенью 2024 года было завершено строительство и оснащение нового здания, в котором находятся Амбулаторный центр здоровья и Центр неотложной медицинской помощи.
В 2025 году была открыта площадь Сов. В начале 2026 года завершилась реновация двух отделений Большого корпуса и ремонт дымоходов. Весной открылись обновленные вестибюль и столовая, были благоустроены помещения в коридорах Диагностического корпуса и модернизированы несколько кабинетов.
В больнице также приобрели и установили новые лифты, оборудовали в подвальном помещении раздевалки для сотрудников и создали новые площадки для активного отдыха на открытом воздухе - площадь Бабочек и площадь Котенка. Кроме того, было отремонтировано здание, в котором располагается служба охраны.
Важной частью проекта стало развитие инженерных сетей больницы, модернизация инфраструктуры информационных технологий, а также обновление и расширение парка медицинского оборудования.