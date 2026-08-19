Еду навынос разрешат забирать в свою тару - что еще изменится в кафе и ресторанах Латвии с 2027 года
Уже с 2027 года рестораны и кафе в Латвии будут обязаны принимать принесенную посетителем посуду для еды и напитков навынос, а позднее предложить и многоразовую упаковку. Новые требования Европейского союза (ЕС) также постепенно ограничат одноразовый пластик и изменят маркировку упаковки.
Согласно требованиям Регламента Европейского союза об упаковке, с 12 февраля 2027 года рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, предлагающие напитки или готовую еду навынос, должны будут позволить покупателям использовать принесенную с собой посуду. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве климата и энергетики (KEM).
Использование собственной посуды нельзя будет предлагать на менее выгодных условиях, чем одноразовую упаковку.
Первые требования начали применять уже в августе
С 12 августа этого года в ЕС, в том числе в Латвии, начали применять первые требования Регламента об упаковке. Они касаются, среди прочего, состава упаковки, идентификации производителя и подготовки декларации соответствия ЕС.
В KEM поясняют, что предприниматели должны выполнять требования в установленные регламентом сроки и в предусмотренном объеме, поскольку они будут вводиться постепенно.
Таким образом, с 12 августа компаниям не требуется одновременно выполнять все предусмотренные регламентом требования. Для некоторых из них установлены конкретные даты начала применения, а вступление в силу других будет зависеть от дополнительных правовых актов, которые должна принять Европейская комиссия (ЕК).
Наиболее заметные для потребителей изменения также будут происходить постепенно.
С 2028 года появится многоразовая упаковка навынос
С 12 февраля 2028 года предприятия общественного питания, предлагающие еду или напитки навынос, должны будут предоставить покупателям возможность выбрать многоразовую упаковку.
С конца 2028 года планируется ввести единую маркировку упаковки. Благодаря понятным пиктограммам потребителям должно стать проще различать упаковочные материалы и правильно их сортировать.
С 2030 года ограничат одноразовую пластиковую упаковку
С 2030 года предусмотрены более масштабные изменения, в том числе ограничения на отдельные виды одноразовой пластиковой упаковки.
Они затронут индивидуальную упаковку порций приправ, соусов, сливок для кофе и сахара в гостиницах, ресторанах и кафе. Ограничения также будут распространяться на некоторые виды небольшой одноразовой упаковки косметических и гигиенических средств, используемых в гостиницах.
С 2030 года начнут применять и требования по сокращению количества упаковки, ее пригодности для переработки, содержанию переработанного пластика и повторному использованию.
Депозитная система для Латвии не станет новшеством
Важное для латвийских потребителей требование, связанное с депозитной системой упаковки для напитков, не станет новшеством, поскольку такая система действует в Латвии с 2022 года.
До 2029 года Латвии необходимо обеспечить достижение установленных регламентом целей по раздельному сбору упаковки.
Для предприятий возможны дополнительные расходы
В KEM отмечают, что внедрение требований регламента может привести к первоначальным расходам для предприятий. Они могут быть связаны с изменением дизайна упаковки, использованием новых материалов, нанесением маркировки, созданием систем повторного использования или адаптацией производственных процессов.
При этом невозможно одинаково оценить влияние регламента на расходы всех предприятий или конечные цены для потребителей. Оно будет зависеть от конкретного продукта, используемой упаковки, решений, выбранных предприятием, и других рыночных факторов.
Министерство обращает внимание предпринимателей на необходимость учитывать, в какой именно стране упаковка или упакованный товар поступает на рынок. В отдельных странах ЕС уже действуют национальные требования, которые компании обязаны соблюдать.
Когда участие в системе ответственности производителей обязательно
В связи с применением Регламента об упаковке вновь стал актуальным вопрос об участии производителей в системе расширенной ответственности.
В KEM подчеркивают, что это требование не является новым. Обязанность участвовать в системе расширенной ответственности производителей была предусмотрена еще Директивой об упаковке, которую заменил новый регламент. В Латвии операторы таких систем работают уже более десяти лет.
Чтобы снизить административную нагрузку на малые предприятия, участие в системе расширенной ответственности производителей обязательно в том случае, если за год образуется не менее 300 килограммов использованной упаковки.
Цель Регламента об упаковке - сократить количество отходов упаковки, ограничить ненужное упаковывание товаров и стимулировать использование многоразовой и повторно наполняемой тары.
К 2030 году планируется добиться того, чтобы доступная на рынке ЕС упаковка подлежала переработке. Одновременно предполагается сократить использование первичных природных ресурсов и увеличить долю переработанного пластика.