Еду навынос разрешат забирать в свою тару - что еще изменится в кафе и ресторанах Латвии с 2027 года

Согласно требованиям Регламента Европейского союза об упаковке, с 12 февраля 2027 года рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, предлагающие напитки или готовую еду навынос, должны будут позволить покупателям использовать принесенную с собой посуду. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве климата и энергетики (KEM).