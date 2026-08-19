Кулбергс: "Европа может платить за свою границу евро. Или Латвия заплатит людьми"

По его словам, эта сумма представляет собой разницу между тем, сколько Латвия вынуждена вкладывать в оборону, и тем, сколько на эти цели в среднем тратит европейская страна. С 2027 года латвийский закон предусматривает финансирование обороны на уровне не менее 5% ВВП. При этом большинство стран Европы будет тратить значительно меньше. За семь лет разница, по расчетам Кулбергса, составит около 7 млрд евро - примерно 1,8% прогнозируемого ВВП Латвии.