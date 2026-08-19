Кулбергс: "Европа может платить за свою границу евро. Или Латвия заплатит людьми"
Латвия просит у ЕС 7 млрд евро на покрытие военных и экономических расходов, связанных с угрозой со стороны России. Премьер Андрис Кулбергс предупреждает: Европа может заплатить деньгами сейчас или Латвия заплатит своими людьми позже.
Европа должна разделить расходы на укрепление безопасности восточной границы ЕС, поскольку Латвия фактически несет значительную часть этих затрат самостоятельно. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что Брюссель должен компенсировать стране около 7 млрд евро расходов, связанных с военной и экономической угрозой со стороны России. Ранее издание Politico писало, что Кулбергс хочет добиться выделения этих средств на уровне ЕС. Однако премьер подчеркивает: речь не идет о том, чтобы просто получить от Брюсселя дополнительные 7 млрд евро.
По его словам, эта сумма представляет собой разницу между тем, сколько Латвия вынуждена вкладывать в оборону, и тем, сколько на эти цели в среднем тратит европейская страна. С 2027 года латвийский закон предусматривает финансирование обороны на уровне не менее 5% ВВП. При этом большинство стран Европы будет тратить значительно меньше. За семь лет разница, по расчетам Кулбергса, составит около 7 млрд евро - примерно 1,8% прогнозируемого ВВП Латвии.
"Безопаснее становится и Бавария"
Главный аргумент латвийского премьера заключается в том, что укрепление обороны на восточной границе приносит пользу не только самой Латвии.
"Если граница держится, безопаснее становится и Бавария или другие регионы Европы, независимо от того, платит ли за это Бавария", - заявил Кулбергс.
По его мнению, возникает классическая проблема: выгода от вложений является общей для всего Евросоюза, тогда как расходы концентрируются в приграничных странах. "Когда выгоды общие, а расходы территориально сконцентрированы, результат всегда один: недостаточные инвестиции", - считает премьер.
Кулбергс обращает внимание и на стоимость заимствований Латвии. По его словам, государство платит более высокую процентную ставку именно из-за географического положения рядом с потенциальной зоной угрозы. Таким образом, Латвия берет более дорогие кредиты для финансирования мер, которые одновременно снижают риски для всего ЕС. Премьер считает это фундаментальной рыночной проблемой, которую невозможно решить только за счет новых займов.
"Каждый евро на границе дает больше сдерживания"
Кулбергс утверждает, что инвестиции в оборону непосредственно на восточной границе ЕС дают большую отдачу с точки зрения безопасности, чем аналогичные расходы значительно западнее.
"Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где находится граница", - заявил он.
При этом премьер подчеркнул, что Латвия не просит о классической финансовой солидарности. "Это не просьба о солидарности. Это предложение об эффективнейшем размещении капитала", - сказал Кулбергс. По его словам, значительная часть денег, потраченных Латвией на оборону, в итоге все равно возвращается в страны Западной Европы в виде заказов на вооружение и военную технику.
Речь идет, в частности, о закупках у производителей Германии, Франции, Швеции, Нидерландов и Испании. "Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские государства получают заказы", - отметил премьер. Поэтому, как считает Кулбергс, речь идет не о переводе денег Латвии, а о совместной покупке европейского общественного блага - безопасности.
7 млрд евро для Европы - "одна чашка кофе в год"
Премьер также попытался оценить требуемую сумму в масштабах всего Евросоюза. 7 млрд евро составляют около 0,4% от предлагаемого бюджета ЕС объемом почти 2 трлн евро и около 5,3% от предусмотренных на оборону и космос 131 млрд евро.
Если разделить эту сумму между 449 млн жителей ЕС, получится примерно 2,23 евро на человека в год. "Одна чашка кофе раз в год", - подсчитал Кулбергс.
Для сравнения, на одного жителя Латвии та же сумма означает примерно 540 евро в год.
Именно поэтому премьер считает нынешнюю модель несправедливой: Латвия должна вкладывать существенно больше собственных средств, хотя укрепление ее обороны одновременно повышает безопасность других государств ЕС.
Оборона за счет школ, больниц и пенсий
По словам Кулбергса, Латвия уже фактически финансирует часть расходов на оборону за счет увеличения государственного долга. Он отмечает, что государственный долг страны, который в 2025 году составлял около 47% ВВП, к концу десятилетия может превысить 54%.
В результате, считает премьер, дополнительные расходы на безопасность в конечном итоге конкурируют с расходами на школы, больницы и пенсии. "Европа может платить за свою границу евро. Или Латвия заплатит людьми", - заявил Кулбергс.
По его мнению, вопрос уже выходит за рамки обычного спора о том, способна ли Латвия самостоятельно выполнять требование о финансировании обороны на уровне 5% ВВП.
Кулбергс считает, что в случае неспособности ЕС найти для защиты восточной границы даже 2,23 евро на каждого жителя в год возникает более принципиальный вопрос - что на практике означает обязательство государств ЕС помогать друг другу в случае вооруженной агрессии. По логике Кулбергса, если безопасность восточной границы является общей европейской задачей, то и расходы на ее обеспечение не должны в значительной степени ложиться только на Латвию.