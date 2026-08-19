Жителей Риги просят заранее изменить маршруты из-за трех дней ограничений в центре
С 21 по 23 августа в центре Риги пройдут мероприятия, посвященные 35-летию принятия конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики" и 35-летию Земессардзе. В связи с этим на нескольких улицах запретят остановку и стоянку автомобилей, а движение транспорта и пешеходов местами будут временно ограничивать или полностью перекрывать, сообщает Рижское самоуправление.
Ограничения 21 августа
В пятницу, 21 августа, с 7.00 до 12.00 остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены:
- на левой стороне бульвара Аспазияс на 50-метровом участке от улицы Калькю в направлении улицы Театра;
- на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на 50-метровом участке от улицы Калькю в направлении улицы Смилшу.
При необходимости оставленные в этих местах автомобили переместят на ближайшие разрешенные стоянки.
Во время мероприятий при необходимости движение транспорта и пешеходов будет ограничено или временно закрыто:
- возле здания на улице Екаба, 11;
- на бульваре Аспазияс и бульваре Зигфрида Анны Мейеровица возле памятника Свободы;
- на площади Свободы.
С 10.00 до 14.00 на Домскую площадь разрешат въезд и стоянку дипломатического транспорта, автомобилей администрации Сейма и машин, имеющих разрешения Службы государственной безопасности.
Ограничения не будут распространяться на оперативный и дипломатический транспорт, автомобили администрации Сейма, а также машины с разрешениями Службы государственной безопасности.
Безопасность дорожного движения и общественный порядок на местах проведения мероприятий будут обеспечивать Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. При необходимости Государственная полиция по указанию Службы государственной безопасности будет регулировать или ограничивать движение транспорта и пешеходов.
Ограничения 22 и 23 августа
23 августа на площади у памятника Свободы, в сквере Латвийской национальной оперы и балета и на Эспланаде пройдут мероприятия, посвященные 35-летию Земессардзе Латвийской Республики.
С 8.00 22 августа до 19.00 23 августа остановка и стоянка будут запрещены на участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.
С 17.00 22 августа до 19.00 23 августа запрет будет действовать:
- на участке набережной 11 Ноября от Рижского замка до улицы Муитас;
- на участке бульвара Аспазияс от здания Латвийской национальной оперы и балета до площади Свободы;
- на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на 50-метровом участке от площади Свободы в направлении улицы Смилшу.
При необходимости оставленные автомобили переместят в другие места, где стоянка разрешена.
Бронетехника появится возле Художественного музея
23 августа с 4.00 до 6.00 и с 17.00 до 19.00 движение транспорта временно ограничат на улице Кришьяня Валдемара возле Латвийского национального художественного музея.
Ограничения связаны с размещением бронетехники на территории проведения мероприятия и ее последующей погрузкой. В это время возможны кратковременные задержки общественного транспорта.
Рижское самоуправление призывает водителей заранее ознакомиться с ограничениями, следить за дорожными знаками, выполнять указания полицейских и по возможности планировать маршруты в объезд мест проведения мероприятий.