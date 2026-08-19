Жителей Риги просят заранее изменить маршруты из-за трех дней ограничений в центре

Безопасность дорожного движения и общественный порядок на местах проведения мероприятий будут обеспечивать Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. При необходимости Государственная полиция по указанию Службы государственной безопасности будет регулировать или ограничивать движение транспорта и пешеходов.