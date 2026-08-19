Кулбергс потребовал назвать учреждения, поступившие "столь же высокомерно", как CSDD
После масштабной утечки данных из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) правительство намерено выяснить, какие еще государственные учреждения отказались от системы раннего предупреждения CERT.LV.
На этой неделе Институт предотвращения инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.LV должен будет проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали "столь же высокомерно", как Дирекция безопасности дорожного движения, и отказались от внедрения системы датчиков раннего предупреждения CERT.LV. Об этом сегодня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.
Политик подчеркнул, что в случае CSDD такая система позволила бы обнаружить и, возможно, предотвратить атаку, однако дирекция якобы от нее отказалась.
"Мы видим, к чему это привело", - сказал Кулбергс.
Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в эфире Латвийского телевидения, однако, опроверг утверждение об отказе. По его словам, руководство CSDD не было официально проинформировано о предложении, а переписка велась лишь между двумя сотрудниками.
"Мне очень жаль, что этот договор не был предложен нам в рамках нормального документооборота. Мы бы никогда от него не отказались", - заявил председатель правления CSDD.
Он также подчеркнул, что сейчас соответствующий договор направлен CERT.LV на подписание.
CERT.LV и Бюро по защите Сатверсме (SAB) поручено определить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо установить датчики раннего предупреждения CERT.LV. Министерство обороны должно подготовить поправки к правилам Кабинета министров "Минимальные требования к кибербезопасности", чтобы использование необходимых решений CERT.LV стало обязательным в критически важных системах.
Всем министерствам также поручено обеспечить аудит систем информационно-коммуникационных технологий подведомственных учреждений и государственных компаний. Для этого необходимо провести тесты на проникновение, а также повторные проверки, если предыдущие тесты выполнялись более шести месяцев назад.
Кулбергс поручил подготовить решение, которое позволит регулярно проводить тесты на проникновение и аудиты безопасности критически важных государственных информационных систем.
Министерству обороны также необходимо обеспечить полноценную круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности семь дней в неделю. Одновременно Министерству образования и науки поручено найти возможности для перераспределения бюджетных мест, чтобы увеличить их количество на учебных программах в области кибербезопасности.
Государственной инспекции данных поручат до 31 августа 2026 года представить Центру кризисного управления Государственной канцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных, произошедшего в результате киберинцидента в CSDD. Инспекция должна определить его возможное влияние на права и свободы людей, а также необходимые меры в сфере защиты персональных данных.
Кроме того, до 31 августа Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны и SAB должны представить премьер-министру оценку того, соответствовали ли управление киберрисками и меры кибербезопасности CSDD требованиям нормативных актов. Также учреждения должны подготовить предложения по необходимым улучшениям.
Как сообщалось ранее, кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа. В результате злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек, а также сведения примерно о 200 000 юридических лиц. Информация была получена из данных о платежах, совершенных в пользу дирекции за последние 18 лет.
В среду об уходе объявили как совет CSDD, так и правление предприятия.