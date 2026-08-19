Кулбергс потребовал назвать учреждения, поступившие "столь же высокомерно", как CSDD

На этой неделе Институт предотвращения инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.LV должен будет проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали "столь же высокомерно", как Дирекция безопасности дорожного движения, и отказались от внедрения системы датчиков раннего предупреждения CERT.LV. Об этом сегодня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.