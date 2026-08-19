Кулбергс потребовал назвать учреждения, поступившие "столь же высокомерно", как CSDD
Фото: LETA
Премьер-министр Андрис Кулбергс.
В Латвии

Кулбергс потребовал назвать учреждения, поступившие "столь же высокомерно", как CSDD

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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После масштабной утечки данных из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) правительство намерено выяснить, какие еще государственные учреждения отказались от системы раннего предупреждения CERT.LV.

На этой неделе Институт предотвращения инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.LV должен будет проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали "столь же высокомерно", как Дирекция безопасности дорожного движения, и отказались от внедрения системы датчиков раннего предупреждения CERT.LV. Об этом сегодня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.

Политик подчеркнул, что в случае CSDD такая система позволила бы обнаружить и, возможно, предотвратить атаку, однако дирекция якобы от нее отказалась.

"Мы видим, к чему это привело", - сказал Кулбергс.

Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в эфире Латвийского телевидения, однако, опроверг утверждение об отказе. По его словам, руководство CSDD не было официально проинформировано о предложении, а переписка велась лишь между двумя сотрудниками.

"Мне очень жаль, что этот договор не был предложен нам в рамках нормального документооборота. Мы бы никогда от него не отказались", - заявил председатель правления CSDD.

Он также подчеркнул, что сейчас соответствующий договор направлен CERT.LV на подписание.

CERT.LV и Бюро по защите Сатверсме (SAB) поручено определить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо установить датчики раннего предупреждения CERT.LV. Министерство обороны должно подготовить поправки к правилам Кабинета министров "Минимальные требования к кибербезопасности", чтобы использование необходимых решений CERT.LV стало обязательным в критически важных системах.

Всем министерствам также поручено обеспечить аудит систем информационно-коммуникационных технологий подведомственных учреждений и государственных компаний. Для этого необходимо провести тесты на проникновение, а также повторные проверки, если предыдущие тесты выполнялись более шести месяцев назад.

Кулбергс поручил подготовить решение, которое позволит регулярно проводить тесты на проникновение и аудиты безопасности критически важных государственных информационных систем.

Министерству обороны также необходимо обеспечить полноценную круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности семь дней в неделю. Одновременно Министерству образования и науки поручено найти возможности для перераспределения бюджетных мест, чтобы увеличить их количество на учебных программах в области кибербезопасности.

Государственной инспекции данных поручат до 31 августа 2026 года представить Центру кризисного управления Государственной канцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных, произошедшего в результате киберинцидента в CSDD. Инспекция должна определить его возможное влияние на права и свободы людей, а также необходимые меры в сфере защиты персональных данных.

Кроме того, до 31 августа Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны и SAB должны представить премьер-министру оценку того, соответствовали ли управление киберрисками и меры кибербезопасности CSDD требованиям нормативных актов. Также учреждения должны подготовить предложения по необходимым улучшениям.

Как сообщалось ранее, кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа. В результате злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек, а также сведения примерно о 200 000 юридических лиц. Информация была получена из данных о платежах, совершенных в пользу дирекции за последние 18 лет.

В среду об уходе объявили как совет CSDD, так и правление предприятия.

Темы

Бюро по защите СатверсмеАндрис КулбергсМинистерство обороныCert.lvДирекция безопасности дорожного движенияКабинет министров

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