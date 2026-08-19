Заграница нам не поможет: в Литве не хотят спасать airBaltic за деньги своих налогоплательщиков

На фоне финансовых проблем airBaltic в Литве также обсуждались изменения зимнего расписания. Компания объявила об отмене рейсов из Вильнюса в Берлин и Дубай, из Паланги на Тенерифе, а также о сокращении числа рейсов между Вильнюсом и Таллинном. Однако Таминскас не считает эти изменения признаком чрезвычайной ситуации. "Это абсолютно нормальный процесс, не только airBaltic меняет расписание на зимний или летний сезон. Это нормальная практика авиакомпаний", - заявил он.