Заграница нам не поможет: в Литве не хотят спасать airBaltic за деньги своих налогоплательщиков
Литва не готова снова обсуждать покупку акций airBaltic. Министр транспорта соседей Юрас Таминскас заявил, что вкладывать деньги налогоплательщиков в латвийскую авиакомпанию считает эмоциональным и нерациональным решением.
В интервью BNS министр заявил, что финансовые проблемы airBaltic не возникли внезапно и являются результатом ситуации, которая складывалась годами. По его мнению, решать эту проблему прежде всего должно правительство Латвии, а не соседние государства.
"Финансовая ситуация airBaltic не новость, она появилась не вчера, не позавчера, не месяц назад. Их финансовые возможности - это вопрос многих лет", - сказал Таминскас.
Он считает, что настало время самой авиакомпании и латвийскому правительству пересмотреть ее бизнес-модель. "Наверное, должна быть та точка, когда и сама компания, и правительство Латвии должны пересмотреть бизнес-модель предприятия. Но это уже их сфера деятельности, и уж точно не вмешательство Литвы, Эстонии, Польши или других государств", - заявил министр.
Литва нового предложения не получала
Вопрос о возможном участии Литвы в капитале airBaltic уже возникал ранее. По словам Таминскаса, предыдущее предложение Латвии поступало еще в период, когда премьер-министром Литвы был Гинтаутас Палуцкас. Нового предложения Вильнюс пока не получал.
При этом его собственная позиция по поводу возможной покупки акций airBaltic достаточно однозначна. Таминскас считает, что государственные средства должны направляться на те сферы, где они способны принести непосредственную пользу обществу. "Я руководствуюсь принципом, что деньги налогоплательщиков должны тратиться надлежащим образом, рационально и создавать как можно большую добавленную стоимость для налогоплательщиков", - объяснил он.
Министр перечислил приоритеты, на которые, по его мнению, сейчас нужны деньги: оборона, дорожная инфраструктура, зарплаты медиков, учителей и других работников государственного сектора, школы и больницы. "Бюджет напряженный, средства нужны на все: от обороны до зарплат медиков, учителей, чиновников, восстановления дорожной инфраструктуры", - сказал Таминскас.
И именно на этом фоне он не видит смысла вкладывать государственные деньги в airBaltic.
"На мой взгляд, деньги нужно вкладывать туда, где они создают добавленную стоимость для налогоплательщиков: в оборону, дорожную инфраструктуру, зарплаты, учебные заведения, больницы и другие объекты. А не в покупку эмоций, в данном случае - airBaltic", - заявил министр.
По его мнению, государство рискует не просто потратить деньги на покупку акций, но и в дальнейшем постоянно финансировать авиакомпанию. "Чтобы получить эмоцию, которая каждый день будет требовать все больше, больше и больше средств", - добавил Таминскас.
Отмены рейсов министр считает обычной практикой
На фоне финансовых проблем airBaltic в Литве также обсуждались изменения зимнего расписания. Компания объявила об отмене рейсов из Вильнюса в Берлин и Дубай, из Паланги на Тенерифе, а также о сокращении числа рейсов между Вильнюсом и Таллинном. Однако Таминскас не считает эти изменения признаком чрезвычайной ситуации. "Это абсолютно нормальный процесс, не только airBaltic меняет расписание на зимний или летний сезон. Это нормальная практика авиакомпаний", - заявил он.
По словам министра, вместо отмененных направлений появляются другие маршруты, а авиакомпании корректируют расписание в соответствии с потребностями рынка.
Он также подчеркнул, что Литва не останется без необходимого авиасообщения с Европой в преддверии председательства страны в ЕС. "Сообщение с Брюсселем есть: авиалинии Брюсселя осуществляют четыре рейса, есть 20 стыковочных рейсов в день с Брюсселем из Вильнюса со всеми остальными авиалиниями", - отметил Таминскас.
В качестве примера он привел и сообщение с Дубаем. Даже если airBaltic не будет выполнять рейсы по этому маршруту, направление обслуживает FlyDubai.
Интересно, что недавно известный литовский бизнесмен Паулюс Григас вновь призвал государство воспользоваться моментом и вложить около 50 млн евро, чтобы получить влияние на развитие латвийской авиакомпании.
Ранее сообщалось, что комиссия Сейма Латвии по бюджету и финансам в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании airBaltic. План предусматривает покупку новых облигаций на сумму до 30 млн евро, отсрочку возврата государственного займа и превращение существующих долгов компании в доли ее капитала.