Иран может перенести войну в Европу - Financial Times раскрыл возможные цели Тегерана
Иранские военные изучили возможность нанесения ударов по объектам США в Юго-Восточной Европе, если президент Дональд Трамп решит вновь расширить военную операцию против Ирана. Среди возможных направлений атаки называются Болгария и Кипр, сообщает Financial Times.
О подготовке возможных вариантов ответного удара изданию Financial Times рассказали два человека, знакомых с обсуждениями внутри иранского руководства. Окончательного решения о нападении, судя по публикации, нет. Речь идет о сценариях, которые могут быть реализованы в случае новых ударов США по иранской территории и инфраструктуре.
В Болгарии американские самолеты получили доступ к авиабазе
Одним из возможных направлений называется Болгария. В июле власти страны разрешили американским самолетам-заправщикам использовать авиабазу Безмер на юго-востоке страны.
Самолеты-заправщики позволяют боевой авиации дольше оставаться в воздухе и выполнять операции на значительном расстоянии от постоянных баз. Поэтому аэродромы, принимающие такие самолеты, могут рассматриваться Ираном как часть инфраструктуры, обеспечивающей американские военные операции.
Среди возможных целей оказался Кипр
По словам одного из собеседников издания, Иран также рассматривает возможность ответных действий против объектов на Кипре. На острове расположены британские суверенные военные территории, в том числе авиабаза Акротири.
Ранее Корпус стражей исламской революции предупредил Великобританию, что британские базы могут стать целями, если Соединенные Штаты будут использовать их для атак на Иран.
В марте 2026 года база Акротири подверглась атаке беспилотника. Западные чиновники тогда предположили, что аппарат, вероятнее всего, принадлежал связанной с Тегераном группировке. Доказательств того, что удар был непосредственно нанесен вооруженными силами Ирана, представлено не было.
Тегеран угрожает вывести конфликт за пределы Ближнего Востока
До сих пор Иран преимущественно атаковал американские военные объекты, энергетическую инфраструктуру и союзников США на Ближнем Востоке. Однако источники Financial Times утверждают, что в случае новой масштабной войны Тегеран может отказаться от этого географического ограничения.
Один из собеседников издания заявил, что Иран готовит варианты расширения конфликта на случай, если Трамп выполнит свои прежние угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре.
По словам второго источника, Тегеран может не устанавливать жестких ограничений для своего ответа. Он утверждает, что при чрезмерной эскалации со стороны Вашингтона Иран будет защищаться независимо от последствий и может нанести удары по объектам в Европе.
Иран также изучает атаки на подводные кабели
Financial Times сообщает, что иранские вооруженные силы отдельно изучали возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе.
По морскому дну проходят линии связи, имеющие большое значение для интернета и обмена данными между странами региона. Их повреждение могло бы вызвать серьезные перебои в работе сетей и финансовых систем.
Способен ли Иран нанести удар по Европе
На вооружении Ирана находятся баллистические ракеты средней дальности, в том числе ракеты семейства Shahab. Они теоретически способны достигать некоторых объектов в южной и юго-восточной частях Европы.
Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал заявил Financial Times, что угроза для Европы является реальной, но ограниченной. По его оценке, при полете на большую дальность иранским ракетам будет сложнее точно поразить цель и причинить значительный ущерб.
Иран уже пытался наносить удары по объектам, расположенным далеко за пределами страны. После начала войны в феврале Вашингтон обвинил Тегеран в запуске нескольких ракет в направлении совместной американо-британской базы Диего-Гарсия в Индийском океане, находящейся примерно в 4000 километрах от Ирана. Ни одна из ракет цели не достигла.
В марте Турция сообщила, что системы противовоздушной обороны НАТО перехватили несколько баллистических ракет, запущенных из Ирана.
Самым точным дальним ударом Тегерана Financial Times называет атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США. Один из источников издания утверждает, что этот удар должен был стать предупреждением и для Европы.
В Тегеране усиливаются сторонники жесткого ответа
Сообщения о возможных ударах по Европе появились на фоне ухудшения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры о восстановлении действия временного соглашения и возобновлении движения через Ормузский пролив фактически остановились.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые контакты с Ираном не ведутся и не запланированы. В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Тегеран готов перейти от оборонительной к наступательной стратегии, если США в течение нескольких недель не выполнят условия временного соглашения.
В руководстве Ирана одновременно усиливаются сторонники жесткой линии. На один из ключевых постов в системе безопасности был назначен бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи. Иранские аналитики считают это признаком того, что сторонники дипломатического урегулирования временно утрачивают влияние.