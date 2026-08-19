Власти разрешили поставщикам Mere забрать свою продукцию
Фото: Kaspars Krafts/LETA
Все магазины Mere были закрыты 24 июля.
В Латвии

Власти разрешили поставщикам Mere забрать свою продукцию

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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После введения санкций магазины Mere в Латвии закрылись, оставив поставщиков с товарами внутри торговых точек. Спустя почти месяц государство объяснило, как бизнесменам забрать продукцию и рассчитаться за нее.

Общая сумма неоплаченных товаров и замороженного оборотного капитала местных поставщиков в настоящее время превышает 1 815 000 евро.

Поставщики продуктов, оказавшихся в магазинах торговой сети Mere после ее закрытия в Латвии, получили возможность вернуть принадлежащие им товары. Об этом сообщили в Министерстве земледелия Латвии. Особое внимание власти обращают на скоропортящиеся продукты животного происхождения. Поставщикам рекомендуется информировать Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) о такой продукции, если она остается в магазинах Mere либо уже была возвращена поставщикам. Это необходимо для соблюдения требований, регулирующих оборот продуктов питания.

Проблема возникла после распространения санкций Евросоюза на компании, управляющие сетью Mere в Латвии. Из-за санкций торговая сеть должна была немедленно прекратить хозяйственную деятельность. В связи с возникшей ситуацией Министерство земледелия, ПВС, Министерство иностранных дел, Служба государственных доходов и Служба финансовой разведки обсудили, как поставщикам вернуть принадлежащие им товары.

Как пояснили в Министерстве земледелия, 6 августа 2026 года Служба финансовой разведки издала общий административный акт, который позволяет поставщикам, в том числе компаниям, работающим с продуктами питания, забрать принадлежащие им товары, находящиеся во владении, хранении или ведении попавших под санкции предприятий. Отдельное разрешение для получения этих товаров не требуется.

При этом поставщики, сотрудники магазинов и компании, находящиеся под санкциями, могут связываться друг с другом и решать практические и гражданско-правовые вопросы, однако исключительно в рамках действующего санкционного режима.

Отдельно власти разъяснили ситуацию с расчетами. Для оплаты задолженности перед поставщиками могут использоваться средства компаний, находящихся под санкциями, если это происходит в соответствии с установленным санкционным порядком. Само введение санкций не отменяет обязательств компаний перед поставщиками, однако любые платежи должны проводиться с соблюдением санкционных требований.

Государственные учреждения продолжат координировать обмен информацией, чтобы обеспечить единый и своевременный порядок действий. При этом власти намерены не допустить обхода санкций и возобновления обычной коммерческой деятельности компаниями, попавшими под ограничения.

В Министерстве земледелия отмечают, что нынешняя ситуация стала первой подобного рода, поэтому государственные учреждения уже выявили необходимость усовершенствовать соответствующие процедуры.

Одновременно власти вновь призвали латвийские компании прекращать сотрудничество с лицами, связанными с Россией. В правительстве считают, что в интересах безопасности Латвии необходимо прекращать экономическое сотрудничество с Россией и максимально ограничивать возможности России прямо или косвенно воздействовать на активы латвийских предприятий.

Уже сообщалось, что в 21-й пакет санкций ЕС включен владелец управляющей компании сети розничных магазинов "Mere" SIA "Latprodukti", российский предприниматель Сергей Шнайдер. "Mere" должна была немедленно прекратить хозяйственную деятельность.

Темы

Министерство земледелияСлужба финансовой разведкиСлужба государственных доходовМинистерство иностранных делMere

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