Власти разрешили поставщикам Mere забрать свою продукцию
После введения санкций магазины Mere в Латвии закрылись, оставив поставщиков с товарами внутри торговых точек. Спустя почти месяц государство объяснило, как бизнесменам забрать продукцию и рассчитаться за нее.
Общая сумма неоплаченных товаров и замороженного оборотного капитала местных поставщиков в настоящее время превышает 1 815 000 евро.
Поставщики продуктов, оказавшихся в магазинах торговой сети Mere после ее закрытия в Латвии, получили возможность вернуть принадлежащие им товары. Об этом сообщили в Министерстве земледелия Латвии. Особое внимание власти обращают на скоропортящиеся продукты животного происхождения. Поставщикам рекомендуется информировать Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) о такой продукции, если она остается в магазинах Mere либо уже была возвращена поставщикам. Это необходимо для соблюдения требований, регулирующих оборот продуктов питания.
Проблема возникла после распространения санкций Евросоюза на компании, управляющие сетью Mere в Латвии. Из-за санкций торговая сеть должна была немедленно прекратить хозяйственную деятельность. В связи с возникшей ситуацией Министерство земледелия, ПВС, Министерство иностранных дел, Служба государственных доходов и Служба финансовой разведки обсудили, как поставщикам вернуть принадлежащие им товары.
Как пояснили в Министерстве земледелия, 6 августа 2026 года Служба финансовой разведки издала общий административный акт, который позволяет поставщикам, в том числе компаниям, работающим с продуктами питания, забрать принадлежащие им товары, находящиеся во владении, хранении или ведении попавших под санкции предприятий. Отдельное разрешение для получения этих товаров не требуется.
При этом поставщики, сотрудники магазинов и компании, находящиеся под санкциями, могут связываться друг с другом и решать практические и гражданско-правовые вопросы, однако исключительно в рамках действующего санкционного режима.
Отдельно власти разъяснили ситуацию с расчетами. Для оплаты задолженности перед поставщиками могут использоваться средства компаний, находящихся под санкциями, если это происходит в соответствии с установленным санкционным порядком. Само введение санкций не отменяет обязательств компаний перед поставщиками, однако любые платежи должны проводиться с соблюдением санкционных требований.
Государственные учреждения продолжат координировать обмен информацией, чтобы обеспечить единый и своевременный порядок действий. При этом власти намерены не допустить обхода санкций и возобновления обычной коммерческой деятельности компаниями, попавшими под ограничения.
В Министерстве земледелия отмечают, что нынешняя ситуация стала первой подобного рода, поэтому государственные учреждения уже выявили необходимость усовершенствовать соответствующие процедуры.
Одновременно власти вновь призвали латвийские компании прекращать сотрудничество с лицами, связанными с Россией. В правительстве считают, что в интересах безопасности Латвии необходимо прекращать экономическое сотрудничество с Россией и максимально ограничивать возможности России прямо или косвенно воздействовать на активы латвийских предприятий.
Уже сообщалось, что в 21-й пакет санкций ЕС включен владелец управляющей компании сети розничных магазинов "Mere" SIA "Latprodukti", российский предприниматель Сергей Шнайдер. "Mere" должна была немедленно прекратить хозяйственную деятельность.