Власти разрешили поставщикам Mere забрать свою продукцию

Поставщики продуктов, оказавшихся в магазинах торговой сети Mere после ее закрытия в Латвии, получили возможность вернуть принадлежащие им товары. Об этом сообщили в Министерстве земледелия Латвии. Особое внимание власти обращают на скоропортящиеся продукты животного происхождения. Поставщикам рекомендуется информировать Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) о такой продукции, если она остается в магазинах Mere либо уже была возвращена поставщикам. Это необходимо для соблюдения требований, регулирующих оборот продуктов питания.