Привычные в Латвии дорожные сигналы в странах Европы могут означать совсем другое - будьте осторожны

В Латвии тоже есть своя особая культура вождения. За пределами городов водители грузовиков и тракторов нередко останавливаются на обочине или на автобусной остановке, чтобы пропустить более быстрых участников движения. В городах - чаще всего во дворах многоквартирных домов - местные жители знают, какие парковочные места негласно считаются "занятыми" и которые лучше не трогать. Но что происходит, когда латвийские водители отправляются в отпуск за границу?