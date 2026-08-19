Привычные в Латвии дорожные сигналы в странах Европы могут означать совсем другое - будьте осторожны
Водители, которые летом отправляются в путешествие на автомобиле, обычно заранее изучают ограничения скорости, дорожные сборы и стоимость парковки в странах, которые собираются посетить. Однако мало кто задумывается о различиях в местной культуре вождения. А это очень важно знать!
В разных странах существуют негласные "правила", с помощью которых водители предупреждают об опасности, благодарят других участников движения, извиняются или показывают, что собираются совершить маневр. Хотя большинство таких сигналов может показаться понятным, их значение в разных странах отличается.
В Латвии тоже есть своя особая культура вождения. За пределами городов водители грузовиков и тракторов нередко останавливаются на обочине или на автобусной остановке, чтобы пропустить более быстрых участников движения. В городах - чаще всего во дворах многоквартирных домов - местные жители знают, какие парковочные места негласно считаются "занятыми" и которые лучше не трогать. Но что происходит, когда латвийские водители отправляются в отпуск за границу?
Исследование компании carVertical показало, что 47% водителей считают непонимание местной культуры вождения фактором, который может привести к опасным ситуациям на дороге. Еще 33% респондентов говорят, что незнание местных привычек иногда может создавать рискованные ситуации. Только 10,9% опрошенных считают, что это не представляет никакой опасности, а 8,5% затруднились ответить.
Один и тот же сигнал в разных странах может означать совершенно разное
Водители по всей Европе общаются на дороге с помощью дальнего и аварийного света, жестов и звуковых сигналов. Однако значение этих сигналов может сильно различаться. То, что в одной стране считается вежливым жестом, в другой может восприниматься как проявление агрессии.
Например, в Румынии мигание дальним светом можно назвать отдельным языком. Румынские водители используют его для стандартных предупреждений, а также чтобы попросить другого водителя пропустить их. Такой сигнал может быть и своеобразным приветствием между коллегами - например, когда навстречу друг другу проезжают водители грузовиков или такси. Кроме того, им могут выразить восхищение редким или необычным автомобилем.
А вот длинная и агрессивная вспышка дальнего света может фактически заменить ругательство в адрес водителя, который только что грубо подрезал другого участника движения.
В Великобритании ситуация совершенно иная. Там мигание дальним светом почти всегда используется как знак вежливости и взаимного сотрудничества.
В Финляндии этот же сигнал может иметь значение, которое редко встречается в других странах Европы. В Лапландии встречный автомобиль с включенным дальним светом в первую очередь означает одно - на дороге появился северный олень.
Еще один распространенный по всей Европе способ общения - звуковой сигнал. Обычно он используется для предупреждения о непосредственной опасности. Во многих странах водители также сигналят, когда теряют терпение, таким образом настойчиво предлагая другому автомобилисту наконец начать движение.
Однако в сельской местности Хорватии, Румынии и Франции короткий звуковой сигнал может быть обычным приветствием соседей. В Испании водители могут посигналить, заметив на дороге друзей или родственников. Во Франции и Португалии, приехав в гости, вполне нормально посигналить вместо того, чтобы звонить в дверь.
В Великобритании, напротив, ненужное использование клаксона считается агрессивным поведением и нарушением хороших водительских манер.
В целом в странах Северной Европы дорожное общение чаще воспринимается как функциональное и сдержанное. В южных европейских и балканских странах водители обычно гораздо более эмоциональны и активно используют световые сигналы, клаксон и жесты.
Сигналы, которые поймет практически любой европейский водитель
Несмотря на различия, существуют и достаточно универсальные правила. Например, в Литве, Польше, Словакии, Чехии, Румынии, Хорватии и других странах Центральной и Восточной Европы аварийные огни могут использоваться как знак благодарности другому водителю.
Значение жестов также зависит от страны. Поднятая рука является универсальным знаком благодарности практически по всей Европе. А вот в Германии демонстрация среднего пальца другому водителю может иметь юридические последствия - если об этом сообщат, за такой жест может быть назначен штраф.
Клаксон также не всегда означает предупреждение об опасности или недовольство. Если украшенная колонна автомобилей едет по городу с продолжительными громкими сигналами, это, скорее всего, означает одно - свадьбу. В Чехии, Словакии, Сербии, Венгрии, Польше, Румынии, Литве и Латвии такое поведение считается нормальным и не воспринимается как агрессия.
В Сербии даже существует поверье, что попадание в свадебный кортеж может принести несчастье.
В Италии, Испании, Португалии и Румынии водители также часто используют клаксон, чтобы выразить радость и поддержку после крупных спортивных мероприятий или во время публичных демонстраций.
"Мигание дальним светом - самый универсальный и распространенный "беззвучный" способ предупредить о полицейском патруле, камере контроля скорости, аварии или препятствии на дороге. Его широко используют практически по всей Европе. Однако в Италии такое предупреждение о полиции строго запрещено законом", - говорит эксперт автомобильной отрасли carVertical Матас Бузелис.
В Латвии у мотоциклистов существует собственный предупреждающий сигнал - легкий удар перчаткой по шлему. Среди мотоциклистов это узнаваемый "код", который сообщает о находящейся поблизости полиции. В основном его понимают другие участники движения и, что интересно, особенно хорошо - водители BMW.
Знакомы с местными правилами, но за границей уверенности становится меньше
Опрос carVertical показывает, что водители хорошо знают негласные правила своей страны. 60% респондентов заявили, что знакомы с местным водительским этикетом.
Однако при поездках за границу уверенность в знании подобных привычек заметно снижается. Примерно две трети водителей признаются, что хотя бы иногда сталкиваются с незнакомыми особенностями поведения на дороге.
Это означает, что перед поездкой за границу стоит изучить не только систему дорожных сборов и правила парковки, но и особенности местной культуры вождения. Водители разных стран не только по-разному общаются на дороге, но и по-разному воспринимают некоторые нарушения правил.
"Из-за относительно небольших штрафов и определенной терпимости к превышению скорости в Бельгии, Чехии, Словакии, Литве и Латвии существует негласная "норма" ехать немного быстрее разрешенного. Однако в Скандинавии даже небольшое превышение скорости может обернуться серьезным штрафом, поэтому многие водители уже после возвращения из поездки получают письмо от полиции", - объясняет Бузелис.
Местные традиции не ограничиваются правилами дорожного движения
Культура вождения складывается не только из правил и сигналов, но и из местных поверий и даже ритуалов.
В Италии, Чехии и Хорватии некоторые водители до сих пор считают, что перебежавшая дорогу черная кошка приносит несчастье. В Румынии, Сербии и Португалии в автомобилях нередко хранят религиозные символы - четки, кресты или иконы, которые должны защищать в дороге.
Есть и более практичные традиции. В Литве наклейка с изображением кленового листа сообщает другим участникам движения, что за рулем находится водитель с небольшим опытом, к которому стоит отнестись терпеливее.
В Италии некоторые водители стараются не садиться за руль и не получать новый автомобиль по вторникам и пятницам. В Испании и Великобритании некоторые автомобилисты задерживают дыхание, проезжая через тоннель или мимо кладбища, чтобы избежать несчастья.
Знание местных привычек перед поездкой может показаться не таким важным, как соблюдение ограничения скорости или покупка виньетки. Однако понимание негласных правил поможет избежать недоразумений и чувствовать себя увереннее за рулем в другой стране.